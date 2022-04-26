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Antalya’da Covid -19 yoğun bakım ve servislerinde yüzde 95'lik düşüş Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük: "Pandemi yoğun bakımda ilimiz genelindeki tüm hastanelerde toplamda yatan hasta sayısı 22’dir" "Bayramda tedbirleri hiç gevşetmeden devam ettirmemiz gerekir"

İHA

Antalya’da Covid -19 yoğun bakım ve servislerinde yüzde 95'lik düşüş Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük: "Pandemi yoğun bakımda ilimiz genelindeki tüm hastanelerde toplamda yatan hasta sayısı 22’dir" "Bayramda tedbirleri hiç gevşetmeden devam ettirmemiz gerekir"

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya'da servis ve yoğun bakımlarda yatan Covid 19 hasta sayısında yüzde 95'e varan bir azalma olduğunu bildirdi.
Geçtiğimiz şubat ayının ilk haftalarında pik noktasına ulaşan ve daha sonra düşüşe geçen Covid19 vakaları Antalya’da, hastanelere yansıyan hasta sayılarında da ciddi düşüşe neden oldu. Kentteki kamu ve üniversite hastanesinin Covid19 servisleri ve yoğun bakımlarında yatan hasta sayılarında yüzde 95’e varan azalma yaşanıyor.
Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid19 pandemisi ile mücadelelerinin 2,5 yıldır kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

"Ciddi bir azalma var"
Antalya’da da bu mücadelenin kesintisiz şekilde sürdüğünü dile getiren Başıbüyük, “Gelinen son noktada Covid yoğun bakımlarımızın ciddi oranda rahatladığını, serviste yatan hasta sayısının ciddi şekilde azaldığını görebiliyoruz. Bunu da yüksek oranda aşılanmaya bağlayabiliriz. Biz pandemi ilk başladığında maske mesafe ve hijyen diyorduk. Ardından aşı geldi. Elimizdeki en güçlü silah buydu. Toplumda yaygın olarak aşılandı. Hem virüsün mutasyonlarla etkisini yitirmesi ve toplumun yüksek oranda aşılanmasıyla kentimizde ve ülkemizde Covid 19 vakaları ciddi azalma oldu” diye konuştu.

"Yoğun bakımda 22 hasta"
Antalya’da şuan Covid 19 yoğun bakım ve servislerinin oldukça rahat konumda olduğunun altını çizen Başıbüyük, “Pandemi yoğun bakımda ilimiz genelindeki tüm hastanelerde toplamda yatan hasta sayısı 22’dir. Ciddi bir azalış söz konusu. Bu hastalarımız Covid’in kendisinden dolayı değil de ek hastalıklarından dolayı yoğun bakımdalar. Umarım en kısa zamanda bu hastalarımızda şifa bulur ve taburcu olurlar. Böylelikle hiç vakamız kalmamış olur” dedi.

"Bayrama dikkat"
Sadece Covid 19 özelinde değil tüm bulaşıcı hastalıklarda yakın temas ile kişiden kişiye aktarma olabildiğini kaydeden İsmail Başıbüyük, “Önümüzde bir bayram olması bizim sanki daha önceki Covid 19’a aldığımız tedbirleri hiç gevşetmeden devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu sadece Covid için değil, diğer, üst solunum yolu virüsleri, enfeksiyonlarında temas ve solunum yolu ile ulaştığını düşünürsek tüm hastalıkları azaltacaktır. O nedenle biz yine tedbirleri elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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