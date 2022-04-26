Manavgat’ta bayram öncesi ‘narkotik’ uygulaması: 10 gözaltı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde emniyet ekiplerinin yaptığı narkotik uygulamasında 10 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslarından üzerinde uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçirildi.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde bulunan metruk binalar, risk oranı yüksek cadde ve sokaklar ile parkbahçe ve okul çevrelerinde yapılan narkotik uygulamasında; toplamda 10 şahıs üzerinden 3,50 gram metamfetamin maddesi, 4,43 gram esrar maddesi, 9 adet lyrca uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerekli adli işlemler yapıldı.

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