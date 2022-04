Tomruk kamyonlarının tozları üreticiyi vurdu Üzüm bağları ve meyve ağaçları toz sebebiyle kuruma noktasına geldi Şikayet üzerine bölgede denetim yapan jandarma, araçlara ceza uyguladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tomruk kamyonlarının geçişinde etrafa saçtığı toz yüzünden zor günler yaşıyor. Aksaz Mahallesi sakinleri, yolların bozuk olması sebebiyle tomruk kamyonlarının saçtığı toz yüzünden bağdaki üzümler başta olmak üzere ağaçların kurumaya yüz tutmasından şikayetçi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangının yaşandığı Manavgat’ta yangın bölgesinde kesilen ağaçların taşınması sırasında yaşanan aksaklıklar mahalleliyi bezdirdi. Bölgeden izinle kesilmiş ağaçları taşıyan araçlar karayollarında büyük tehlike oluşturuyor. Gereğinden fazla yük alan, yüklediği ağaçları bağlamayan, üzerine branda çekmeyen kamyoncular sadece kendi araçları için değil diğer araçlar için de büyük tehlike oluşturuyor. Tır ve kamyonların fazla yükünden dolayı kesim alanlarından Manavgat’a gelen yolların tamamen bozulmuş olması sebebiyle kamyonların geçişleri sırasında yol üzerinde bulunan ikametler ve ekili araziler toz bulutu altında kalıyor.

Mahallelerinden geçen kamyonların etrafa saçtığı toz nedeniyle artık evlerinde oturamaz hale geldiklerini, ekili ürünlerinin tozdan dolayı kuruyarak ürün vermediğini söyleyen vatandaşlar gerekirse yolu kapatarak kamyonların geçişini engelleyeceklerini söylediler.



“2 aydan beri toz içerisinde”

Manavgat Kaymakamlığına konuyla ilgili dilekçe verdiklerini belirten Hüseyin Kara, “2 aydan beri burası toz içerisinde. Burada ilk olarak müteahhit içme suyu hattı döşemek için kazdı ve böylece bıraktı. Ardından tomruk kamyonları geçince tamamen bozuldu. Benim 10 dönüm üzüm bağım ve meyvelerim tamamen toz altında. Evlerimizin kapılarını açamıyoruz, çamaşır seremiyoruz. Bugün burada yolu kapatmak için toplandık. Komutanımla görüştükten sonra şimdilik vazgeçtik. Kaç kez belediyeleri aradım ama çözüm bulamadım. Günlük 300 dolayında kamyon ve tır geçiyor. Yoldan kalkan tozu tamamen ciğerlerimizde, bahçemizde, evimizde ve hayvanlarımızda görüyoruz. Şu an trafik ekiplerinin burada olduğunu öğrendikleri için güzergah değiştirdiler. Yeter artık. Eğer en kısa sürede önlem alınmazsa her şeyi göze alıp yolu kapatacağız” dedi.



“Tozdan görünmüyor”

Mahalle sakinlerinden Ercan Arslan ise müteahhitlerin 1’e 5 kazandığını belirterek, “Müteahhit daha fazla para kazansın diye bizlere çile çektiriliyor. Hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Tünelde karpuzum var. Tozdan tünelin içerisi görünmüyor. Üzerinde toz tabakası var. Üzerinin açılması gerekiyor ama açamıyorum. Böyle giderse karpuzlarım tamamen telef olacak. Meyve, sebze her şeyimiz bitti. Karşı komşum bu mevsimde asma yaprağı satardı. Üzerinde toz tabakası olduğu için satamıyor. Bunlar her şeyimizi bitirdi. Yetkililerin 200 metre asfalt dökmeye güçleri yetmiyorsa diyebileceğimiz bir şey yok” diye konuştu.



“Kısa sürede çok sayıda araca ceza yazıldı”

Diğer taraftan, güzergah üzerinde denetim yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kısa süre içerisinde üzerindeki yükü bağlı olmayan, üzeri branda ile kapalı olmayan çok sayıda kamyona ceza uyguladı.

