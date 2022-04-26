Arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki adam, kendisi gibi evli ve 2 çocuk annesi kadın arkadaşıyla buluştuğu evde ölü bulundu.

Hayatını kaybeden adamın cenazesi adli tıp kurumuna gönderilirken, gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası olan 39 yaşındaki Mustafa B. saat 12.00 sıralarında kendisi gibi evli ve 2 çocuk annesi aynı zamanda komşusu olan H.G. (35) ile birlikte Emek Mahallesi’nde bulunan arkadaşı M.G.’ye ait eve geldi. Evden ayrılan M.G., saat 16.00 sıralarında eve geldiğinde Mustafa B.’yi yatakta uzanır vaziyette buldu. Tüm çabalarına rağmen kaldıramayınca 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri Mustafa B’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mustafa B.’nin cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü OYİ, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından, evde Mustafa B. ile birlikte olduğu belirtilen H.G. isimli kadın polis tarafından gözaltına alındı. H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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