Otobüs altında kalan patenli çocuğun cenazesi, babası tarafından alındı (3)

Hacamat faydalı mı zararlı mı?

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ŞOFÖR SERBEST

Antalya'da, patenli Emin Aydın'ın arkasına tutunduğu ve sonrasında altında kalarak yaşamını yitirdiği özel halk otobüsünün şoförü S.G., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-04-26 16:31:48



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