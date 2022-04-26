Saksı Düzenlemesi ve Terrarium kursuna katılan down sendromlu çocuklar sertifikalarını aldı

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan “Hafif Düzeyde Engelli Bireyler İçin Saksı Düzenlemesi ve Terrarium Yapımı” kursunu tamamlayan 12 özel kursiyerler sertifikalarını aldılar.



Kursun teorik dersleri Konyaaltı Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince, Konyaaltı Kaymakamlığı Toplantı salonunda yapıldı. İlk uygulama dersi Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çiçek serasında yapıldı. İkinci uygulama dersi ve sertifika töreni Milli Eğitime bağlı kurs merkezi olarak kullanılan Akdamlar Mahallesi Bizim Otizm Köyünde, Konyaaltı Belediye Başkan Yrd. Sedat Karabulut, Konyaaltı Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Dr. Fatma Öncü CEYLAN Baloğlu, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, Konyaaltı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, Konyaaltı Halk Eğitim Müdürü Nuray Uluçay, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ve Doyran Orman Şefi Engin Peltek, Akdamlar Mahalle Muhtarı Osman Yılmaz, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, özel öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti.

Özel kursiyerler, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerle saksılara çiçek diktiler ve can suyu verdiler. Aynı zamanda çiçekleri nasıl sevmeleri gerektiğini öğrendiler. Özel çocuklarımızın kursumuzda toprak, doğa ve tarım sevgisini eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Özel çocuklar performans gösterileri ile hem kendileri eğlendi hem de katılımcıları eğlendirdiler. Etkinlik sertifika töreninin ardından pasta kesilmesiyle sona erdi.

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