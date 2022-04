Antalya’da turizm ve otobüs esnafı 7 bin 500 TL maaşla 8 saat çalışacak şoför bulamıyor Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan: “2 saat üzerinden 3-4 sefere çıkacak 7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför arıyoruz” “Şoför anlamında ciddi sıkıntımız var” “Bayramdan sonra yeni zam talebinde bulunacağız”

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, turizm sezonun da açılması ile birlikte 2 saat üzerinden 34 sefere çıkacak ve 7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamadıklarını belirtti.

Yaz sezonunun açıldığı Antalya’da turizm esnafı ve toplu taşıma esnafı şoför bulmakta zorlanıyor. Konu ile ilgili konuşan Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, otobüs esnafının sorunlarını anlatarak, çözüm önerilerinde bulundu. Antalya trafiğinde çok ciddi anlamda yoğunluk olduğunu belirten Arslan, “Pandemi ile birlikte insanlar özel araçlarına yöneldi. Vatandaşların özel araçlarında da şuan inmesi pek mümkün görünmüyor. Bizim yolcuların verilerinden biz bunları takip ediyoruz. Pandemi öncesinde 380 bin yolcu taşırken şuan 240 bin bandında yolcu taşıyoruz. Bu gelir ve giderimizi karşılamıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu konuda bize desteklerini sağlıyor. Şuan çalıştırmış olduğumuz araç sayısına göre bizim 500 bin yolcu taşımamız gerekirken, 240 bin yolcu taşıyoruz. 260 bin atılı duran kapasitemiz var. Halkımızın toplu taşıma araçlarına yönlenmesini istiyoruz” dedi.



“Ciddi anlamda sıkıntı içerisindeyiz”

Antalya’da toplu taşımada 510 civarında araçla hizmet edildiğini belirten Arslan, “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlere baktığımız zaman 12 metre araçlar günlük ortalama günde bin yolcu taşıyorlar. Bizde ise bu rakam çok düşük. Akaryakıta gelen ciddi zamlar nedeni ile araçlarımız aylık 50 bin TL yakıt tüketiyor. 60 bin TL ciro yapıyoruz. Bu 11 bin TL kalan para şoför maaşına ve giderlerine yetmiyor. Ciddi anlamda sıkıntı içerisindeyiz” sözlerine yer verdi.



“Bayramdan sonra yeni zam talebinde bulunacağız”

İstanbul’da ulaşım ücretinin 7,60 TL olduğunu belirten Arslan, “Bizde şu an 6 TL 70 kuruş oldu. Biz de aynı işi yapıyoruz. Biz daha fazla kilometre yapıyoruz. Onlardan daha az yolcu taşıyoruz. Bayramdan sonra yeni zam talebinde bulunacağız” diye konuştu.



“Şoför anlamında ciddi sıkıntımız var”

“Bizim sadece şehir içerisinde bulunan otobüsler ile bağımız yok" diyen Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Turizm ve ilçe taşımacılığı da var. Yaz sezonu başladı. Turizmde bulunan arkadaşlarımızın da şoför ihtiyacı var. Onlar da 7 bin TL eleman bulamıyorlar. Bizim de aynı zamanda şehir içinde çalışacak olan ihtiyacımız devam ediyor. Bu yaz döneminde her zaman böyle olmuştur. Şoför anlamında ciddi sıkıntımız var. 7 ile 7 bin 500 TL arasına bir ücret veriyoruz. Şoförlerimize isteyene maaş isteyene de günlük 250 TL veriyoruz. Çalışmak isteyenler bize başvuru yaptığı zaman bakıyoruz, şartlar el veriyorsa alıyoruz. Araçlarımız günlük 34 sefer yapıyor. Her sefer 2 saat sürüyor. Onun dışında boş zamanlarında özel işleri olanlar işlerini yapıyor. Araç üzerinde çalışılan saat 8 saati geçmiyor. Çalışmak isteyenler E sınıfı ehliyeti SCR belgesi olması gerekiyor. Önce uyuşturucu testi yapıyoruz. Sonra da arkadaşların yanında test sürüşlerine çıkıyor. Uygun olursa işe başlıyor. Paraya ihtiyacı olan buyursun gelsin bekliyoruz.”

