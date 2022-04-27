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Kırık burunla nefes alamayan ABD'li dövüşçüyü Doç. Dr. Hüseyin Balıkçı iyileştirdi

DHA

Kırık burunla nefes alamayan ABD'li dövüşçüyü Doç. Dr. Hüseyin Balıkçı iyileştirdi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ABD'li MMA (kafes dövüşü) dövüşçüsü Ali Saad'ın (27), 3 yıl önce dövüş sırasında burnu kırıldı. Nefes almakta güçlük çeken Saad, dövüşü bırakmak zorunda kaldı. 2 kez burun ameliyatı olan Ali Saad'de hem şekil hem fonksiyon bozukluğu meydana geldi. Tedavi için Türkiye'ye gelen Ali Saad, Doç. Dr. Hüseyin Balıkçı'ya 3'üncü kez revizyon burun ameliyatı oldu. Başarılı operasyon geçiren Ali Saad, "Aynada burnumu ilk kez gördüğüm zaman tüm beklentilerimin karşılandığını, daha iyi nefes aldığımı fark ettim. Bu durum beni çok mutlu etti. Yaklaşık 13 ay içerisinde MMA dövüşlerine dönmeyi düşünüyorum. Yeniden darbe almamak için özel bir maskeyle dövüşeceğim" dedi.ABD'de yaşayan profesyonel MMA dövüş sporcusu Ali Saad'ın, 3 yıl önce aldığı darbeler nedeniyle burnu kırıldı. Burnundaki hasar nedeniyle nefes alamayan Ali Saad, sporu bırakmak zorunda kaldı. ABD'de 2 kez burun ameliyatı olan Ali Saad'in durumunda iyileşme olmadı. Gelişen komplikasyonlar sonucunda burnunda eğrilme meydana gelen Saad, olumsuz sonuçlanan ameliyatların ardından bunalıma girdi. Miami'deki en ünlü rinoplasti uzmanına ulaşan Ali Saad, sosyal medya hesabından ünlü doktorun Türkiye'ye gelerek Antalya'daki Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Balıkçı'dan rinoplasti üzerine eğitim aldığını fark etti. 3'üncü revizyon burun ameliyatı için Antalya'ya gelen Ali Saad, geçen hafta ameliyat masasına yattı. Ameliyattan sonra kontrole gelen Ali Saad, burnundaki tamponların çıkmasıyla kendini yeni haliyle ilk kez aynada gördü. Burnundaki eğriliğin gitmesine ve güzel görüntüsünün yanı sıra nefes alabilmenin mutluluğunu yaşayan Ali Saad, tedavisi sonrasında önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini, yaklaşık 13 ay sonra ise maske takarak yeniden MMA ringlerine çıkacağını söyledi.NEFES ALAMADIĞI İÇİN DÖVÜŞÜ BIRAKTIAli Saad, "3 sene önce dövüş sırasında burnum kırılmıştı. Nefes almayla ilgili problemler yaşadım. Dövüşü bırakmak zorunda kaldım. Bu nedenle Miami'de bir kliniğe başvurdum. Ameliyatım başarısız oldu. Daha da kötü oldum. Bu süreçte depresyona girdim. Problemimi kliniğe ilettiğimde bu sorunu çözebileceklerini söylediler ve 6 ay sonrasında yeniden ameliyat oldum. 2'nci burun ameliyatımdan sonra daha da kötü oldum. Giderek kötüleştim. Hem nefes alamadım hem de burnumun görüntüsü çok kötü oldu. Burnum C şeklini almıştı" dedi.NEFES ALMAK İÇİN ŞİFAYI TÜRKİYE'DE BULDUDurumun ciddiyetini anlayarak burnundaki sorunun çözülmesi için yeni hekim araştırmaları yaptığını anlatan Ali Saad, "1'inci ameliyattan sonra çok üzüldüm hem de çok sinirlendim. Doktorum burnumdaki sorunu düzeltebileceğini söylemesine rağmen gene de düzeltemedi. Araştırmalarım sonucunda Miami'deki en iyi doktoru buldum. Sosyal medya hesaplarından kendisini takibe aldım. Onu takip ederken rinoplasti bilgisini geliştirmek için Türkiye'de Doç. Dr. Hüseyin Balıkçı'dan eğitim aldığını öğrendim. O doktor bu kadar iyiyse ona rinoplasti alanında eğitim veren doktor daha iyidir diye düşündüm, bu nedenle Türkiye'ye gelmeye karar verdim" diye konuştu.'AYNADA İLK GÖRDÜĞÜMDE TÜM BEKLENTİLERİM KARŞILANDI'Antalya'ya gelerek 3'üncü kez burun ameliyatı olduğunu belirten Ali Saad, Türkiye'deki doktorların hastalarıyla çok ilgili olduğunu ve kendilerine destek olduklarını söyledi. Ameliyattan sonra ilk 2 günün zor geçtiğini aktaran Ali Saad, "Aynada burnumu ilk kez gördüğüm zaman tüm beklentilerimin karşılandığını, daha iyi nefes aldığımı fark ettim. Bu durum beni çok mutlu etti. Yaklaşık 13 ay içerisinde MMA dövüşlerine dönmeyi düşünüyorum. Yeniden darbe almamak için özel bir maskeyle dövüşeceğim" dedi.3'ÜNCÜ KEZ BURUN AMELİYATI OLDUDoç. Dr. Hüseyin Balıkçı, dünyanın dört bir köşesinden gelen hastalara zorlu burun ameliyatları yaptıklarını ve bu sayede sağlık turizmine katkı sağladıklarını anlattı. Ali Saad'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hüseyin Balıkçı, "Amerika'dan gelen hastamızın 3'üncü revizyon burun ameliyatını yaptık. Hastamız profesyonel MMA dövüşçüsü, burnundan nefes alamadığı için yaklaşık 2 yıldır dövüşemiyor. Talihsiz burun ameliyatları geçirmiş. Burnu hem şekil kaybetmiş hem de fonksiyonu daha da kötü olmuş. Tekrar tedavi olmak için gitmiş fakat sonuç yine hüsran. Bir şekilde talihsiz operasyonlar geçirmiş" dedi.'BURNU 'C' ŞEKLİNİ ALMIŞ VE NEFES ALAMIYORDU'Doç. Dr. Hüseyin Balıkçı, "Ali Saad, araştırmalara başlamış. Miami'deki arkadaşım kliniğimizde 10 gün eğitim almıştı. Onun paylaşımlarını görerek, hastamız 'Miami'deki en iyi doktor bir şeyler öğrenmek için bu doktorun yanına gittiyse ben daha iyi hekim bulabilirim' diye düşünmüş ve Türkiye'ye gelmeye karar vermiş. Bizimle iletişime geçmesinin ardından biz de ona çok zor bir ameliyat olacağını söyledik. Burnu 'C' şeklini almıştı ve hiç nefes alamıyordu. Revizyon ameliyatı olması gerekiyordu. Kesinlikle burunda bu tarz hafızayı düzeltmek çoğu zaman imkansız. Kendisine de bunu, tekrar başarısız olabileceğini söyledik ama elimizden gelen her şeyin en iyisini yapabileceğimizi de söyledik" dedi.'KADAVRADAN ALINAN KABURGA KIKIRDAĞI KULLANILDI'Doç. Dr. Hüseyin Balıkçı sözlerine şöyle devam etti:"Hastamız dövüşçü olduğu için kaburgasından kıkırdak alamadık. Çünkü bu MMA dövüşleri sırasında sorun olabilirdi. Bunun için kadavradan alınmış kaburga kıkırdağı kullandık ve onunla yeni bir burun inşa ettik. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Şu an 7'nci gününde, hastamız nefes alabiliyor ve burnu neredeyse tamamen dümdüz. Sonuç beni yüzde 99 tatmin etti. Hastamız da yüzde 100 tatmin olduğunu söylüyor. İyileşmesi 2-3 yıl sürecek. İlk 6 ayı kazasız, belasız ve enfeksiyonsuz geçirirsek hastamız bundan sonraki süreçte de mutlu olacaktır. Oldu ki iyileşme süresinde bir sorun yaşadı, bizler problemi neyse düzeltmeye hazırız. Hastamıza geçmiş olsun."   DHA-Sağlık Türkiye-Antalya / Merkez
2022-04-27 11:11:19

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