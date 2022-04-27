Rixos Premium Bodrum yeni yüzüyle kapılarını açıyor



ANTALYA (DHA) BODRUM Torba Koyu, Zeytinlikahve mevkiinde bulunan Rixos Premium Bodrum, 28 Nisan'da yenilenmiş yüzüyle kapılarını misafirlerine açacak.Bodrum yarımadasında ruhu ve bedeni canlandıracak bir tatil seçeneği sunduklarını söyleyen Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Murat Gökmen, "203 oda ve 630 yatak kapasitesiyle şık ve ferah bir tatil deneyimi için yaşam alanlarımız yenilendi. Süit ve villalarımızda eşsiz bir konaklama deneyimi sunarken, misafirlerimize doğanın kalbinde düzenleyeceğimiz benzersiz etkinliklerle dolu dolu bir yaz sezonu vaadediyoruz" dedi.HER YAŞ GRUBUNA AKTİVİTEHer yaş grubundan misafirler için hizmet verdiklerini anlatan Murat Gökmen, "Minik misafirlerimize özel, eğlenirken öğretmeyi hedefleyen Rixy Kids Club aktivitelerimiz ve çocuk şovları, yetişkinler için imza restoranlarımızda keyifli bir gastronomi yolculuğu, özel adamızda yeni deneyimler, profesyonel eğitmenler eşliğinde spor aktiviteleri, asırlık zeytin ağaçları arasında benzersiz ve lüks bir tatil kültürü sunuyoruz" diye konuştu.MODERN TASARLANMIŞ VİLLALARYenileme kapsamında özel villaların sezona hazır olduklarını ifade eden Gökmen, şunları söyledi: "Rixos Premium Bodrum'da bu yıl misafirlerine modern tasarlanmış vilları ile lüks ve konforu bir arada sunuyoruz. Yaptığımız yenilikler ile özel havuzlu ve bahçeli villalarımızda misafirlerimiz kişiye özel ve doğa ile içiçe bir tatil deneyimi yaşarken imza restorantlarımızla gastronomi kültürümüzü buluşturucağımız bir sezon olacak."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez

2022-04-27 11:21:10



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