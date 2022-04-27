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Rixos Premium Bodrum yeni yüzüyle kapılarını açıyor

DHA

Rixos Premium Bodrum yeni yüzüyle kapılarını açıyor


ANTALYA (DHA) BODRUM Torba Koyu, Zeytinlikahve mevkiinde bulunan Rixos Premium Bodrum, 28 Nisan'da yenilenmiş yüzüyle kapılarını misafirlerine açacak.Bodrum yarımadasında ruhu ve bedeni canlandıracak bir tatil seçeneği sunduklarını söyleyen Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Murat Gökmen, "203 oda ve 630 yatak kapasitesiyle şık ve ferah bir tatil deneyimi için yaşam alanlarımız yenilendi. Süit ve villalarımızda eşsiz bir konaklama deneyimi sunarken, misafirlerimize doğanın kalbinde düzenleyeceğimiz benzersiz etkinliklerle dolu dolu bir yaz sezonu vaadediyoruz" dedi.HER YAŞ GRUBUNA AKTİVİTEHer yaş grubundan misafirler için hizmet verdiklerini anlatan Murat Gökmen, "Minik misafirlerimize özel, eğlenirken öğretmeyi hedefleyen Rixy Kids Club aktivitelerimiz ve çocuk şovları, yetişkinler için imza restoranlarımızda keyifli bir gastronomi yolculuğu, özel adamızda yeni deneyimler, profesyonel eğitmenler eşliğinde spor aktiviteleri, asırlık zeytin ağaçları arasında benzersiz ve lüks bir tatil kültürü sunuyoruz" diye konuştu.MODERN TASARLANMIŞ VİLLALARYenileme kapsamında özel villaların sezona hazır olduklarını ifade eden Gökmen, şunları söyledi: "Rixos Premium Bodrum'da bu yıl misafirlerine modern tasarlanmış vilları ile lüks ve konforu bir arada sunuyoruz. Yaptığımız yenilikler ile özel havuzlu ve bahçeli villalarımızda misafirlerimiz kişiye özel ve doğa ile içiçe bir tatil deneyimi yaşarken imza restorantlarımızla gastronomi kültürümüzü buluşturucağımız bir sezon olacak."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez
2022-04-27 11:21:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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