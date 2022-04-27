Muratpaşa Belediyesi Güzeloba Mahallesi’nde iftar verdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Güzeloba Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Şehirleri şehir yapan birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ruhudur. Biz şehrimizi aynı iftar sofrasında buluşulabilmesiyle ölçüyoruz” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle iftarları Güzeloba’yla devam etti. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenen iftarda Güzeloba ve Çağlayan mahalle sakinleri bir araya geldi. İftara Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.

Çocuklarının iftar saatini palyaço gösteriyle eğlenerek beklerken Muratpaşa Belediyesi de alanın dört bir noktasından yemek dağıtımı için tüm hazırlıkları tamamladı. İftar saatinin gelmesiyle birlikte Muratpaşa’nın iftar sofrasında dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Başkan Uysal, iftar öncesi yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Biz şehrimizi fiyakalı yolları, fiyakalı binalarına göre değil, onların da en kralını yapıyoruz, Allah’a şükür. Ama biz şehrimizi aynı iftar sofrasında buluşulabilmesiyle ölçüyoruz, biçiyoruz. Yaşlılarımıza, mağdur insanlarımıza ulaşılabilmesiyle, yardım edilmesiyle ölçüyoruz ve değerlendiriyoruz. Kadınlarımıza, çocuklarımıza el uzatabilmemizle ölçüyoruz, biçiyoruz. Şehirleri şehir yapan birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ruhudur, Komşuluğunuz için, varlığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun, tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin.”

Başkan Uysal, Güzeloba’da düzenlenen iftarın ardından 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği’nin Antalya Stadyumu’nda düzenlendiği geleneksel iftara katıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın da katıldığı iftarda Başkan Uysal, şehrin takımı Antalyaspor’un taraftarlarıyla sohbet etti, kulüp, vakıf ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

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