Bedava tatilin adresi çardakların yıkımı, 3'üncü kez ertelendi



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otellerin yanı başında denize sıfır yapılan 700 çardak için, deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle alınan yıkım kararı, 3'üncü kez ertelendi. Görevli 5 belediye personelinin 3'ünün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı gerekçesiyle yıkımın ertelendiği bildirildi.

Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki 700 çardakla ilgili, ocak ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi. Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü ancak aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara dokunulmadı. Aksu Belediyesi, daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının, bu kez 29 Nisan'da uygulanacağını bölgeye asılan pankartla bildirdi.

YIKIMA KORONA ENGELİ

Yıkıma 2 gün kala daha önce 2 kez ertelenen yıkım kararı bir daha ertelendi. Yıkımda görev alacak 5 belediye personelinden 3'ünün koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 2'sinin de diğer acil işlerde görevlendirildiğini açıklayan Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, Belediye Başkanı Halil Şahin ile görüşme içinde olduklarını söyledi. Yıkımın ileri bir tarihe ertelendiğini ifade eden Kaya, "Belediye personelinin testi pozitif çıkmış. Yıkımda görevli iş makinesi kullanan, hafriyatları taşıyacak personelin iyileşmesi beklenecek ya da başka bir çözüm üretilecek. Belediyeyle görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-04-27 12:18:26



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