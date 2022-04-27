Kepez’e 2022’de 26 yeni okul kazandırılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eğitim yuvalarıyla donatılan Kepez’e 2022 yılında 26 okul daha kazandırılacağını müjdeledi.

Eğitime önemli katkılar sunan Kepez Belediyesi, ilçedeki okul yatırımlarını devlet, hayırsever işbirliğiyle hız kesmeden sürdürüyor. Kepez Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğiyle Kepez’e 2022 yılında da yeni okullar geliyor. Kepez Belediyesinin toplantı salonunda bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, 2022’de Kepez’e kazandırılacak yeni okulların yatırım planlamasını konuştu. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’e 2022’de 26 yeni okul kazandırılacağını müjdeledi.

“Kepez ilçesi adına büyük bir başarı”

Çocuk ve gençlerin eğitimini çok önemsediklerini ve bunun içinde görev süresi boyunca ilçeye yeni okullar kazandırmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Müjdeler olsun. Kepez’e 2022 yılında 26 yeni okul daha kazandırılacak. Dönemlerimiz boyunca en çok keyif aldığımız, bizi en çok mutlu eden çalışmaların okul yapmak olduğunu ifade etmeliyim. Eğitime büyük bir enerji harcadığımızı herkes biliyor. Türk Milli Eğitimi adına, Antalya adına, Kepez ilçesi adına büyük bir başarı. Değişik mahallelerde imar problemlerini çözdüğümüz, mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırdığımız yerlerde bu okullarımız yükselecek ve okul öncesinden başlayarak liseye kadar çeşitli alanlarda hemşehrilerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet verecek bu okullar yine hepimizin iftiharı olacak. Kepezimize hayırlı olsun”dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imar düzenlemesi, mülkiyet problemlerinin çözümü ve arsa tahsisi çalışmalarıyla Kepez’de okul yatırımlarının önünü açtıklarını söyledi.

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