Büyükşehirden su tasarruflu peyzaj çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, iklim değişikliğinin yaratabileceği kuraklık tehlikesine karşı başlattığı Kurakçıl Peyzaj Projesi Yener Ulusoy Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarının kesiştiği kavşakta uygulandı. Su ve enerjiden tasarruf için kent merkezindeki kavşak ve refüj düzenlemelerinde çim yerine malç uygulaması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim değişikliğinin yaratabileceği kuraklık tehlikesine karşı Antalya’da peyzaj çalışmalarında suyun en az düzeyde kullanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü “Kurakçıl Peyzaj” projesi kavşaklarda uygulanmaya başlandı.

Ekipler, Yener Ulusoy Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarının kesiştiği kavşakta kurakçıl peyzaj çalışmalarını tamamladı. Kavşak “Kurakçıl Peyzaj” uygulamasıyla çim yerine renkli ağaç kabukları ve renkli taşlarla görsel zenginlik oluşturdu.



Tasarruf sağlanıyor

Kent merkezinde bulunan kavşak ve orta refüjlerde bulunan çimleri kaldırıp aynı bölgeye malç yerleştiren Büyükşehir ekipleri bu sayede su ve elektrikten tasarruf sağlamaya başladı.

Kurakçıl Peyzaj ile toprağın üstünden buharlaşarak kaybolan suyu önleyen ve nemi koruyan uygulama sayesinde az yağışlı dönemlerde ek sulama ve elektrik enerjisi gereksinimi düşürülmüş oluyor. Bu sayede kavşak ve refüjlerde su ve elektrikten yüzde 50, ilaç ve gübreden yüzde 30 tasarruf sağlanıyor



Otogar kavşağı yenileniyor

Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri 8 dönüm büyüklüğünde olan Otogar Kavşağını da restore ederek havuz tadilatı, sulama tesisatını yeniliyor. Ardından peyzaj çalışmalarına başlanacak ve 70 bin çiçek ekimi yapılarak çalışmalar tamamlanacak.

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