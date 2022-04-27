Martı 'Osman', avda teknesinden ayrılmıyor



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde amatör balıkçı Yusuf Şimşek'in elleri ile beslediği martı, çıktığı her balık avında tekneye geliyor. 'Osman' adını verdiği martı ile dost olduğunu belirten Şimşek, "1,5 mil açıkta balığa çıktığımız zaman martı Osman geliyor. Teknenin motoruna konuyor. Başka martıları yaklaştırmıyor" dedi.

Demre ilçesinde sınıf öğretmeni Yusuf Şimşek, balık avı için denize açıldığı 15 Nisan'da bir martı, teknesinin motoruna kondu. Balık avına çıktığında sık sık tekneye gelip, motora konan martıyı besleyen Şimşek, o anları telefonun kamerasıyla kaydetti. Şimşek, "Elimi ısırma, mama" diyerek beslediği martıya ıstakoz ve tavuk eti yedirdi. Şimşek daha sonra martı ile selfie çekti.

'YEM VERMEYİNCE KAFASINI SALLIYOR'

Şimşek'in, denize açıldığı sonraki günlerde de martı teknesine konmayı sürdürdü. Şimşek, balık tuttuğu süreçte teknenin motoruna konan martıya 'Osman' adını verdi. Martıyı balık, karidesle besleyen Şimşek'in birlikteliği amatör olta balıkçılarının ilgi odağı oldu. Yusuf Şimşek, "Demre sahilinde yaklaşık 1,5 mil açıkta balığa çıktığımız zaman martı Osman geliyor. Teknenin motoruna konuyor. Başka martıları yaklaştırmıyor. Karides ve balık veriyoruz. Yem vermeyince motorun kaputunda kafasını sallıyor, yem istiyor. Bizden çekinmiyor. Balık tuttuğumuz süre boyunca teknede kalıyor. Martı ile aramızda dostluk oluştu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-04-27 12:33:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.