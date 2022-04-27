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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek'ten Korkutelililere düğün salonu ve kreş sözü

İHA

Başkan Böcek'ten Korkutelililere düğün salonu ve kreş sözü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’de STK, muhtar ve vatandaşlarla buluşarak iftar yaptı. Korkuteli’nin 58 mahallesine hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Böcek, ilçeye, düğün salonu ve kreş sözü verdi. Başkan Böcek, Ata tohumu buğday ekimi için de muhtarlardan yer istedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe ziyaretlerine Korkuteli ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, danışmanları, daire başkanları, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ile birlikte Korkuteli’ne çıkarma yapan Başkan Muhittin Böcek, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni (KORKOOP) ziyaret etti. Kadın girişimcilerin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Böcek, “Üreten kadınlarımızın yanında olmaya ve destek vermeye her zaman devam edeceğiz. Hiçbir ekonomik gücü ve mesleği olmayan kadınlarımız artık kendi ayakları üzerinde duruyor. Kadınlarımızın el emeklerinin değerlendirilmesi bizi de mutlu ediyor. Birbirinden lezzetli el emeği ürünlerin yer aldığı Korkoop’u tüm Antalyalıların ziyaret etmesini isterim” dedi.

Muhtar ve STK'larla buluştu
Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Ata yurdu Korkuteli’de Gümüşhan Otel’de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. CHP Korkuteli İlçe Başkanı Şeyhali Kara ve
İYİ Parti Korkuteli İlçe Başkanı Cemal Tınkaz’nın da katıldığı toplantıda muhtarlar ve STK temsilcileri istek, talep, sorun ve önerilerini dile getirdi.

"Bütçe belli"
Muhtarların sıcak asfalt talebi üzerine de açıklama yapan Başkan Böcek, “Her belediye başkanının Korkuteli’nin ilçe merkezindeki yolları değil, dağları taşları sıcak asfalt yapası gelir. Vatandaşı da memnun etmek için. Ama burada bir belediye bütçesi var. Bütçemizi de ilçelerimizde acil yapılması gereken yatırımları planlayarak kullanıyoruz. Son 6 altı ayda ekonomik sıkıntı ve dolar kurlarından dolayı bütçemizden eksilme oldu. Bu para sizin cebinizden çıkan para, benim değil, vatandaşın parasıdır. Geçmişte biz göreve gelir gelmez yardımları keser dediler. Yardım sayılarını 8 binden 18 bine çıkartmışlar. Müfettiş bir hesap çıkarttı. Bir milyon 400 bin küsur bir parayı o vicdanlı insanlar o parayı çekmemiş. Yardımdan haberi yok insanların. Siyasi olarak vermişler yardımları, bunlar müfettiş tutanaklarında var. Ben burada tüyü yetmemiş insanın hakkını korumaya, nerede susuz bir yer varsa 70’li yıllardan kalma asbestli boruları değiştiriyorum. Bunun önlemlerini alıyorum. Ben sizlere yapabileceklerimi anlatıyorum. Sizin isteklerinizi yapabilmek benim boynumun borcudur. Sıcak asfaltla ilgili yapılması gereken yerlere yapılacak. Benim ağzımdan duyduğunuz her şey Korkuteli’nde yapılacaktır. Benim siyasi bir konuşmam olmaz. Bizden önceki arkadaşlardan Allah razı olsun. Antalya için çivi çakanlardan Allah razı olsun. Kimse ile hiçbir derdim yok” dedi.

"Mutlu etmek için söz vermem"
Başkan Böcek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimseyi mutlu etmek için söz vermem. Yapamayacağım bir şey için de yaparım demem. Göreve gelirken tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağım dedim. Her ay su gelirimizden 1 milyon TL zararımız var. Hemşerilerimize feda olsun. Ülkemizde bir ekonomik sıkıntı var. Dünün fiyatı ile bugünün fiyatı bir değil, demir, çimento fiyatları anlık değişiyor. Şirketler firmalar ihaleye giriyor bir süre sonra çekiliyor. İhaleye girmeyenler oluyor. İleride birçok şirket zor günler geçirecek”

"Kreş yeri arıyoruz"
Korkuteli Yazır’da düğün salonu yapılacağının müjdesi de veren Başkan Böcek, hamur yoğurma makinesi ile ilgili de ihaleye çıkıldığını ihalenin bitmesi ile dağıtıma başlayacaklarını söyledi. Muhtarların Korkuteli Pazar yeri ile ilgili sıkıntılarını ve isteklerini de dinleyen Başkan Böcek, bu konuyla ilgili de Korkuteli Belediye Başkanı ile görüşeceğini kaydetti. Korkuteli’nde kreş için yer aradıklarını söyleyen Başkan Böcek, “ Bütün muhtarlarıma duyuruyorum. Kreş yeri ile ilgili yardımcı olursanız hemen kreş yapacağız. Merkezde bir yer bulun, kiralayalım ve hemen kreşimizi yapalım” diye konuştu.

Yörük Festivali'ne davet
Başkan Böcek, Korkuteli hemşerilerini 678 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Yörük Türkmen Festivaline de davet etti. 29 ülkenin katılacağı festivalde, dolu dolu etkinlikler gerçekleştirileceğini belirten Başkan Böcek, “Bize Toros’un evladı dediniz. 400 dönüm üzerinde 200’ün üzerinde çadırla muhteşem bir şenlik gerçekleştireceğiz. Tüm halkımız davetlidir” dedi.

"Yer gösterin; ekelim, üretelim"
Öte yandan Başkan Muhittin Böcek’e ata tohumu hizmeti için teşekkür eden muhtarlar hizmetin devam etmesini istedi. Başkan Böcek de muhtarlara, 2021 yılında 240 çiftçiye , 25’er kilo buğday dağıttıklarını ancak ekim için yer bulmada sıkıntı çektiklerini söyledi. Başkan Böcek, buğday ekimi konusunda muhtarlardan yer isteyerek, “Bize yer gösterin, varsa ekilmesini istediğiniz yerlere ekelim üretelim. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza hayvan verelim” dedi.
Başkan Böcek, muhtar buluşmasının ardından Korkutelili vatandaşlarla 100. Yıl Stadyumunda iftar yaptı. 11 Ay’ın sultanı Ramazan’ın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Böcek, yaklaşan Ramazan Bayramını da kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Böcek, bol bol sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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