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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları Alanyalı kadınlara aktarılıyor

İHA

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları Alanyalı kadınlara aktarılıyor

Alanya’nın kültürel kimliğini yansıtan ve zamanla unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatları, Alanya Belediyesi Sanat Atölyelerinde yaşatılıyor.
Kentin kültürel kimliğini yansıtan ve unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatları 40 branşla Alanya Belediyesi Sanat Atölyelerinde yaşatılıyor.
Alanya Belediyesi Sanat Atölyelerinde ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda her yıl yaklaşık 3 bin ev hanımı usta öğreticiler tarafından eğitiliyor. Alanya’nın kültürel kimliğini yansıtan ve zaman içerisinde unutulmaya yüz tutmuş 40 farklı Türk el sanatı usta öğreticiler tarafından Alanyalılara aktarılıyor. Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kursları tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika sahibi oluyor.
Türk el sanatları ve yöresel sanatları yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kurslarla ilgili bir açıklama yaparak, “Kadınlarımızın sosyoekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, unutulmaya yüz tutmuş kültür mirasımız el sanatlarımızı yaşatmak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müze bağlı doğu, batı ve merkez mahallelerimizdeki el sanatları atölyelerinde her yıl kurslar düzenliyoruz. Kadınlarımız için meslek edinme, hobi, nakış, dikiş, giyim, kozadan çiçek yapımı, geleneksel el nakışı, dekoratif eşyalar, çini, takı başta olmak üzere 40 farklı branşta düzenlenen kurslarımızda, her yıl yaklaşık 3 bin kursiyerimize usta öğreticiler tarafından eğitim veriyoruz. Kurslarımızda öğretilen el sanatları sayesinde hem eski sosyal yaşamımızın günümüze yansımalarını görüyor, hem de somut olmayan bu kültürel mirasımızı kuşaktan kuşağa aktararak koruyoruz” dedi.

“Kurslarımızı Demirtaş’tan Okurcalar’a kadar tüm hizmet sahamıza yaydık”
Doğuda Demirtaş Mahallesi’nden batıda Okurcalar Mahallesi’ne kadar tüm atölyelerde geleneksel el sanatları kursları açtıklarını belirten Başkan Yücel, “Daha çok vatandaşımızın istifade edebilmesi için kurslarımızı Demirtaş’tan Okurcalar’a kadar tüm hizmet sahamıza yaydık. Hanımeller atölyesi, Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi, Mahmutlar, Kestel, Çıplaklı, Cikcilli, Avsallar, Okurcalar, Oba ve Konaklı mahallelerimizdeki atölyelerimizde 40 farklı branşta kurs açarak ev hanımlarımızı el sanatlarıyla buluşturduk; eğittik ve kendi işlerini kurmalarını teşvik ettik” diye konuştu.
Kursu tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verdiklerini belirten Başkan Yücel, “Usta öğreticiler tarafından verilen kurslara katılan ev hanımlarımızın yaptığı el emekleri yılsonu sergisinde vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor. Kentimizin kültürel kimliğini yansıtan ve kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarının sergilendiği etkinliğin ardından kursu tamamlayan kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlediğimiz kurslardan mezun olan kursiyerlerimiz bu sertifika ile isterse kendi işini kurabiliyor, isterse kendine atölye açabiliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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