Kamyonun arkasına bağladığı köpekle yolculuk yapan sürücüye tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonun arkasına bağladığı köpekle yolculuk yapan sürücüye tepki

DHA

Kamyonun arkasına bağladığı köpekle yolculuk yapan sürücüye tepki


Levent YENİGÜN/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde küçükbaş hayvanlarını yaylaya götürdüğü kamyonun arkasına bağladığı köpeğiyle yolculuk yapan M.A.'yı fark eden diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen jandarma, M.A. hakkında adli işlem başlattı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Gazipaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada bir köpeğin kamyonun arkasına bağlanarak sürüklendiği görüntüleri üzerine araştırma başlattı. Diğer araç sürücüleri tarafından kaydedilen görüntülerde köpeğin halsiz halde yürümekte zorlandığı anlar yer aldı.
Videoyu inceleyen ekipler, görüntülerin M.A.'nın küçükbaş hayvanlarını Çayıryaka Yaylası'na kamyonla naklettiği esnada çekildiğini ve köpeğini yolculuk boyunca kamyonun arkasına bağladığını tespit etti. M.A. hakkında, sahibi olduğu köpeğe işkence yapmak ve zalimce muameleden dolayı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Levent YENİGÜN
2022-04-27 16:31:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da su borusu patladı, yol çöktü ASAT ekipleri kısa sürede bölgede çalışmaya başladı
YEREL HABERLER Antalya'da su borusu patladı, yol çöktü ASAT ekipleri ...
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları Alanyalı kadınlara aktarılıyor
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları Alanyalı kadınlara ...
Evde uyuşturucu imal eden 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evde uyuşturucu imal eden 2 şüpheli yakalandı
Antalya'da transfere giden tur minibüsü alev alev yandı, sürücü canını zor kurtardı Akaryakıt istasyonuna yakın kısımda yanan ve zaman zaman patlamaların yaşandığı minibüs, kısa sürede küle döndü
YEREL HABERLER Antalya'da transfere giden tur minibüsü alev alev ...
Manavgat’ta bisikletli Martı Timi iş başı yaptı
YEREL HABERLER Manavgat’ta bisikletli Martı Timi iş başı yaptı
Konyaaltı çiçeklerle süsleniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı çiçeklerle süsleniyor
'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan kişi, ormandaki barakada saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan kişi, ...
Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi
YEREL HABERLER Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi
Kepez’in 2 mahallesine sıcak asfalt
YEREL HABERLER Kepez’in 2 mahallesine sıcak asfalt
Başkan Böcek'ten Korkutelililere düğün salonu ve kreş sözü
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten Korkutelililere düğün salonu ve kreş ...
Koruma altındaki çocuklara anlamlı bayramlık
YEREL HABERLER Koruma altındaki çocuklara anlamlı bayramlık
Büyükşehir’den Kemer’de içme suyu çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Kemer’de içme suyu çalışması
Rusya-Ukrayna savaşının Antalya ihracatına faturası 17 milyon dolar Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır: “Antalya’nın Rusya’ya ihracatı yüzde 61 azalarak 6.6 milyon dolara, Ukrayna’ya olan ihracatı ise yüzde 64 azalarak 3.5 milyon dolara geriledi” “Her iki ülkeye yapılan toplam ihracatımız 29 milyon dolardan 12 milyon dolara geriledi”
YEREL HABERLER Rusya-Ukrayna savaşının Antalya ihracatına faturası ...
Uçak seyahatlerinde yaşanan basınç değişimi vertigo rahatsızlığını tetikleyebilir Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak: "Stres; vertigo sebebi olan hastalıkların etkinliğini artırabiliyor" "Uçak seyahatlerinde özellikle inişlerde basınç değişimleri vertigo sebebi olabilir"
YEREL HABERLER Uçak seyahatlerinde yaşanan basınç değişimi vertigo ...
Martı 'Osman', avda teknesinden ayrılmıyor
YEREL HABERLER Martı 'Osman', avda teknesinden ayrılmıyor
Büyükşehirden su tasarruflu peyzaj çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehirden su tasarruflu peyzaj çalışması
Kepez’e 2022’de 26 yeni okul kazandırılacak
YEREL HABERLER Kepez’e 2022’de 26 yeni okul kazandırılacak
Bedava tatilin adresi çardakların yıkımı, 3'üncü kez ertelendi
YEREL HABERLER Bedava tatilin adresi çardakların yıkımı, 3'üncü kez ...
Büyükşehir’de otizm farkındalık sergisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’de otizm farkındalık sergisi
Olimpiyat şampiyonu İsmail Oğan, 90 yaşında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu İsmail Oğan, 90 yaşında hayatını ...
Muratpaşa Belediyesi Güzeloba Mahallesi’nde iftar verdi
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi Güzeloba Mahallesi’nde iftar ...
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan ...
Üniversitedeki 'kaset skandalı' davasında eski personel başkanı açığa alındı
YEREL HABERLER Üniversitedeki 'kaset skandalı' davasında eski ...
Rixos Premium Bodrum yeni yüzüyle kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Rixos Premium Bodrum yeni yüzüyle kapılarını açıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.