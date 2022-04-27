Antalya'da kara ve havadan trafik denetimleri sürüyor

Antalya'da havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen bin 169 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helikopter ve drone destekli, emniyet kemeri, telefon, radar, alkol, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda 1825 Nisan'da denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde, bin 169 sürücüye para cezası uygulandı. Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 105 araç ve 285 yolcu olmak üzere 390 yol kullanıcısına eğitim verildi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.