Rus turistler Antalya'da Mir kart kullanıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla birlikte uygulanan yaptırımlar kapsamında batı menşeli kredi kartları hizmet dışı kalan Rus turistler, Antalya'da tatil boyunca yaptıkları ödemelerde nakit ya da Mir kart sistemini kullanıyor.

RusyaUkrayna savaşının başlamasıyla birlikte Visa ve Mastercard gibi ödeme sistemlerinin Rusya'ya yaptırım kapsamında hizmetleri durduruldu. Rus turistler bu kartlarla yurt dışında harcama yapamıyor. Bu konuda önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Rusya'nın Mir sistemi var. Mir kart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de Mir kart kullanan işletmelerin oranı yüzde 15'lerdeydi, şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyor. Sıkıntı olmayacak" açıklaması sonrası Mir kart sistemi gündeme geldi.

Rus turistlerin tatil için en çok tercih ettiği destinasyon olan Antalya'da, savaş nedeniyle sayı geçen yılların altında olsa da tarifeli uçuşlarla gelişler sürüyor. Rus turistler otel ve tatil boyunca yaptıkları alışverişlerde Rus kredi kartı sistemi Mir kullanabiliyor. Kriz öncesinde de Türkiye'de kamu bankaları aracılığıyla kullanıma açık olan Mir kart sistemiyle, bütün otellerde ve alışverişlerde sorunsuz ödeme yapılabiliyor.

OTELLERDE MİR SİSTEMİ KULLANILABİLİYOR

Kundu'da faaliyet gösteren bir otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar, Rus turistlerin, uygulanan ambargo kapsamında Visa, Mastercard ve Amerikan Express gibi kredi kartlarını kullanamadıklarını söyledi. Rus turistlerin bunun yerine Mir ödeme sistemine bağlı kredi kartlarını Türkiye'de kamu bankaları aracılığıyla şu an rahatlıkla kullanabildiklerini dile getiren Çağlar, "Biz misafirlerimizin ödemelerini iki şekilde alabiliyoruz, nakit veya Mir sistemi. Mir sistemi için de şu anda ülkemizdeki kamu bankalarıyla anlaşmalı olduğundan pos makinelerinden rahatlıkla çekim yapabiliyoruz" dedi.

TURİST GELİŞLERİ DEVAM EDİYOR

Rusya'dan turist gelişlerinin devam ettiğini anlatan İsmail Çağlar, "Şu an otelimizde ortalama yüzde 10 kapasitemizi Rus misafirler oluşturuyor. Dün itibarıyla 11 uçak iniyordu günlük, Türk Hava Yolları ve birkaç firma aracılığıyla. Tabi bu beklenenin altında bir kapasite ama en azından akışın sağlanması açısından önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

ÖDEMESİNİ MİR KARTLA YAPTI

Moskova'dan tatil için Antalya'ya gelen Olga Danilina, 6 günlük tatili için ödemesini Mir kart aracılığıyla yaptı. Daha önce de Antalya'da birçok otelde tatile geldiğini, Antalya'yı ve otellerini çok sevdiğini belirten Danilina, "Mir kart kullanımında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Her yerde ödeme yapabiliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-04-28 09:38:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.