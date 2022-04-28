Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat Diyetisyen Bilici: “Bayramda aşırı yiyecek ve tatlı tüketiminden kaçınılmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat Diyetisyen Bilici: “Bayramda aşırı yiyecek ve tatlı tüketiminden kaçınılmalı”

İHA

Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat Diyetisyen Bilici: “Bayramda aşırı yiyecek ve tatlı tüketiminden kaçınılmalı”

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, Ramazan ayıyla değişen beslenme düzeni nedeniyle bayramda aşırı yiyecek ve tatlı tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyledi.
Ramazan ayında oruç tutulması nedeniyle, öğün sayısında azalma ve beslenme alışkanlıklarında değişiklikler meydana geldiğine dikkat çeken Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Diyetisyeni Nevin Bilici, bayramda beslenme önerilerini vererek “Ramazanın sona ermesiyle bayramda normal yeme düzenine geçildiğinde ister istemez fazla yemek yeme eğilimi olabilmektedir. Öğün araları en az 3, en fazla 56 saat olacak şekilde düzenlenmelidir. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı, kızartma, kavurma yöntemiyle pişirilmiş besinler tercih edilmemelidir. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda bal, pekmez, reçel gibi şekerli gıdalar tüketilmemeli, besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenmemelidir. Ramazan ayının bitmesiyle artmış sıvı ihtiyacını karşılamak için günde 1012 bardak su tüketilmedir. İçecek olarak ayran, mineralli sular ve bitki çayları tercih edilmelidir” dedi.

“Şerbetli yerine sütlü tatlı”
Şerbetli yerine sütlü tatlı ya da kuru meyvenin tercih edilebileceğini söyleyen Bilici, “Şerbetli tatlılar yerine sütlü ve hafif tatlılar veya kuru meyveler tercih edilmelidir. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve gün içinde tatlı eğilimini azaltmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Kan şekerinizi dengelemek için süt, yoğurt, ayran gibi besinleri tatlı tüketiminden sonra ve gün içerisinde 23 kez tüketebilirsiniz. Bayramda çay ve kahve tüketimine de dikkat edilmeli, günde 2 fincandan fazla kahve tüketilmemelidir. Mümkün olduğunca, hafif tempolu yürüyüşler yapılmalıdır. Ramazan boyunca alıştığımız sahur yemeklerine, gece yemekleri olarak devam etmemeli, uykudan en az 2 saat önce besin alımı kesilmelidir. Bayramda kontrollü bir şekilde ilerlerseniz kilo alımının önüne geçmiş olursunuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BAİB Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER BAİB Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı
Bahçesine düşen yavru balaban kuşunu kafeste hayatta tutmaya çalışıyor Nesli tükenmekte olan kuşu kedi ve köpek saldırılarından korumak için kafese koydu Vatandaş, yem ve balıkla beslemeye çalıştığı ancak iki gündür hiçbir şey yemeyen kuşu yetkili kurumun almasını istedi
YEREL HABERLER Bahçesine düşen yavru balaban kuşunu kafeste hayatta ...
Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü
YEREL HABERLER Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü
'Bayram tatili için yola rezervasyonsuz çıkmayın'
YEREL HABERLER 'Bayram tatili için yola rezervasyonsuz çıkmayın'
Rus turistler Antalya'da Mir kart kullanıyor
YEREL HABERLER Rus turistler Antalya'da Mir kart kullanıyor
CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’dan ‘Kaset Kumpas’ davası açıklaması "Halen iki nokta eksik kaldı. Bir tanesi yeni CHP içerisinden bu sufleyi verenler yani bu konuda yardımcı olanlar bir de yapılan bu komplonun sonucunda faydalananalar " “Ben başından beri bu işin zaten müsebbibinin FETÖ olduğunu söylemiştim” “Deniz Baykal’ın istifaya zorlanacağını partinin yeniden şekilleneceği gibi duyumlar vardı” “Danışmanlarınız ve belediye başkanlarınız FETÖ’den tutuklanmış” “Bu partiyi bu şekilde yerlerde süründüremezsiniz”
YEREL HABERLER CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’dan ...
Akşener´e, Antalya´da
YEREL HABERLER Akşener´e, Antalya´da
Odun kavgası cinayetle bitti Evinin önünden odunları alan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Odun kavgası cinayetle bitti Evinin önünden odunları ...
Antalya'da kara ve havadan trafik denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'da kara ve havadan trafik denetimleri sürüyor
Manavgat'ta yayaya çarpan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta yayaya çarpan sürücü tutuklandı
Kamyonun arkasına bağladığı köpekle yolculuk yapan sürücüye tepki
YEREL HABERLER Kamyonun arkasına bağladığı köpekle yolculuk yapan ...
Köpeğini zincirle kamyonuna bağlayıp yolculuk yaptı Görüntü sonrası harekete geçen jandarma, kamyon sürücüsüne köpeğe işkence yapmak ve zalimce muameleden işlem yaptı
YEREL HABERLER Köpeğini zincirle kamyonuna bağlayıp yolculuk ...
Antalya'da su borusu patladı, yol çöktü ASAT ekipleri kısa sürede bölgede çalışmaya başladı
YEREL HABERLER Antalya'da su borusu patladı, yol çöktü ASAT ekipleri ...
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları Alanyalı kadınlara aktarılıyor
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları Alanyalı kadınlara ...
Evde uyuşturucu imal eden 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evde uyuşturucu imal eden 2 şüpheli yakalandı
Antalya'da transfere giden tur minibüsü alev alev yandı, sürücü canını zor kurtardı Akaryakıt istasyonuna yakın kısımda yanan ve zaman zaman patlamaların yaşandığı minibüs, kısa sürede küle döndü
YEREL HABERLER Antalya'da transfere giden tur minibüsü alev alev ...
Manavgat’ta bisikletli Martı Timi iş başı yaptı
YEREL HABERLER Manavgat’ta bisikletli Martı Timi iş başı yaptı
Konyaaltı çiçeklerle süsleniyor
YEREL HABERLER Konyaaltı çiçeklerle süsleniyor
'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan kişi, ormandaki barakada saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan kişi, ...
Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi
YEREL HABERLER Ramazan etkinliklerinde Çanakkaleliler hasret giderdi
Kepez’in 2 mahallesine sıcak asfalt
YEREL HABERLER Kepez’in 2 mahallesine sıcak asfalt
Başkan Böcek'ten Korkutelililere düğün salonu ve kreş sözü
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten Korkutelililere düğün salonu ve kreş ...
Koruma altındaki çocuklara anlamlı bayramlık
YEREL HABERLER Koruma altındaki çocuklara anlamlı bayramlık
Büyükşehir’den Kemer’de içme suyu çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Kemer’de içme suyu çalışması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.