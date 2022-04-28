Konyaaltı Giresun’da galibiyet peşinde

Konyaaltı Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin 19’uncu haftasında deplasmanda Görele Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi heyecanı, üç haftalık milli aradan sonra yeniden başlıyor. Türkiye Kupası’nda milli ara öncesi yarı final bileti alan Konyaaltı Belediyespor, ligde de Avrupa Kupaları’na katılmak için mücadeleye devam ediyor. Sıralamada üçüncünün bir puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Mavi Kelebekler, deplasmanda Görele’yi yenerek kupa maçları öncesinde moral depolamak istiyor.



“Kupa maçları öncesi moral”

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, takımın hem lig hem de kupada iyi bir mücadele verdiğini belirtti. Milli aradan sonra lige kaldıkları yerden devam ettiklerini söyleyen Ünsal, bir oyuncu dışında, Görele deplasmanına tam kadro çıkacaklarını ifade etti. Ünsal, “Bu karşılaşmadan istediğimiz sonucu alarak bayram sonrasında Ankara’da oynayacağımız Türkiye Kupası maçlarına moralli gitmek istiyoruz’’ dedi.

Görele Belediye Spor Kulübü Konyaaltı Belediyespor karşılaşması 29 Nisan Cuma günü Görele İlçe Spor Salonu’nda oynanacak. Soner Yücel Çelik ve Orhan Karabulut hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşmayı hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi sosyal medya sayfalarından canlı olarak seyredebilecek.

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