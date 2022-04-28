Korkuteli’nde Kadir Gecesi kan bağışı

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi, Kadir Gecesinde Korkuteli Çayırlı camii önünde kan bağış kampanyası düzenledi. Kampanyaya katılan vatandaşlardan 82 ünite kan toplandı.

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Tamer Eser, sağlıklı bir birey haline gelinmesinde kan bağışının önemli bir etki oluşturduğunu belirtti. Eser, “Kan bağışı, öncelikli olarak bireyin kendi sağlığı için önemli. Hemoglobin değeri çok yüksek olunca ayak tabanında yanma, baş ağrısı, migren atakları, astım krizleri ve kalp krizi olmak üzere pek çok rahatsızlık, düzenli kan bağışı yapılırsa bertaraf ediliyor, kişi sağlığına kavuşuyor. Ama diğer bir önemli yanı her bir kan bağışçısı 3 ayrı kişiye kan veriyor. Aldığımız her bir kanı trombosit, eritrosit ve plazma olarak 3 ayrı bireye veriyoruz. Bir kan bağışı 3 kişinin hayatının kurtulmasına sebep oluyor. Ramazan ayında bireyler oruç tuttuğu için gündüz kan bağışı az oluyor. Biz de oruç tutan bir kişinin gündüz açken kan vermesini tavsiye etmiyoruz. Ramazan ayında kan bağışı ister istemez düşüyor. Ama kan ihtiyacı az değil, ülkemizdeki yıllık ortalama 2 milyon ünite rutin olarak kan tüketiliyor. Dolaysıyla Ramazan ayındaki kan bağışı düşüşü ülke genelinde kana olan ihtiyacı artırıyor” dedi.

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