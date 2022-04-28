Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü (2)- Yeniden

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`Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü´ başlıklı haberimizi, şüphelinin ön ismi kaynağından `Şahismail´ olarak düzeltildiği için yeniden servis ediyoruz.YENİDEN

------------------Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'da zihinsel ve fiziksel engelli Şahismail S. (66), 'bahçeden izinsiz odun alma' tartışmasında komşusu Ömer Arıcı'yı (62) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Komşu olan Ömer Arıcı ve Şahismail S. arasında bahçeden izinsiz yakacak odun alınması konusunda tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Şahismail S., yanındaki bıçakla Ömer Arıcı'yı koltuk altından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ömer Arıcı, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay sonrası evine giden Şahismail S., polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen Şahismail S.'nin, cinayetin sebebini soran polislere, bahçeden odun alma konusunda tartıştıklarını söylediği belirtildi. Şüpheli Şahismail S.'nin zihinsel ve bedensel engelli raporu olduğu belirlendi.

Ömer Arıcı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından kardeşi İsmail Arıcı ile yakınları tarafından teslim alındı. Arıcı´nın cenazesi, Oymapınar Mahallesi Şıhlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-04-28 12:48:08



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