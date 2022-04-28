1 Mayıs ve Ramazan Bayramında toplu ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirmesi için gereken önlemleri aldı. Zabıta, İtfaiye, ABİM ve ASAT başta olmak üzere birçok birim Ramazan Bayramı süresince görev başında olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı araçları, Antray ile nostalji tramvayı 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Ramazan bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda çalışan personel görevde olacak. Ekipler, bayram öncesi özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ile satışını gerçekleştiren işyerlerinde denetimlerini daha da yoğunlaştıracak. Zabıta ekipleri, arife gününden itibaren bayram süresince Uncalı, Andızlı, Kurşunlu mezarlıklarında da halkın, mezarlığı rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlar, şikayetlerini ALO 153 numaralı zabıta merkezine bildirebilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi (ABİM) de bayram süresince görevde olacak. Vatandaşlar istek ve şikayetlerini, telefondan bildirebilecek.



“Ulaşım ücretsiz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesini sağlamak adına toplu ulaşımda vatandaşları sevindirecek bir karar aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 1 Mayıs işçi bayramı ile 2, 3 ve 4 Mayıs olmak üzere 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.



“ASAT'ta nöbetçi ekip”

Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da Antalya halkının sorunsuz bir bayram tatili geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. ASAT bayram boyunca da normal günlerde olduğu gibi kesintisiz su, atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu hizmetlerinin aksamaması için 24 saat hizmet verecek. ASAT su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında nöbetçi personellerini hazır bulunduracak. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat ayabilecek.



“İtfaiye görev başında”

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya sınırlarında 45 grup, 708 personelle 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Merkez Grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve motorize ekipler, 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne telefonla bildirebilecek.



“Mezarlıklarda din görevlileri hazır”

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. 19 ilçe mezarlıkları temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda 16 din görevlisi vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de dahil olmak üzere Kurşunlu Kent Mezarlığı’nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı’ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Ayrıca kent merkezi ve 19 ilçe mezarlıklarında da çiçek dağıtımı yapılacak.

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