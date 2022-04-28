Bayramda nüfusun 3 katına çıktığı Alanya’da tüm önlemler alındı Bayramda Alanya Belediyesinin tüm birimleri görev başında olacak

Alanya Belediyesi Encümen Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yücel, Ramazan Bayramı'nda olumsuzlukların önüne geçmek için tedbirlerin alındığını, tüm birimlerin görev başında olacağını söyledi.

Alanya Belediye Encümen Toplantısı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Encümen Toplantısı sonrası Resmi Bayramlaşma Töreni ile ilgili basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Yücel, “Protokol ve vatandaşlarımızın katılımıyla 2 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’de Kültür Merkezi’nde resmi bayramlaşma törenimizi gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı resmi bayramlaşma törenimize davet ediyorum” dedi.



“Tüm birimlerimiz 7 gün 24 saat hizmet verecek”

Alanya Belediyesi’nin tüm birimleri ile bayram sürecinde görev başında olacağının altını çizen Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızın bayramını daha huzurlu, daha sağlıklı, daha mutlu ve refah içinde geçirmesi için tüm kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları ve tüm kurumlarla birlikte görev başında olacağız. Biz de tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri için görev başında olacağız. Alanya’mıza gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayabilmek için çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımız 7 gün 24 saat Çözüm Masası ekiplerini arayarak istek ve taleplerini iletebilirler. Bütün sorunları çözecek kapasitedeyiz, her yönüyle. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.



Alanya’da tüm önlemler alındı

Tüm birimleriyle Alanya Belediyesi olarak gereken önlem ve tedbirlerin alındığını belirten Belediye Başkanı Yücel, “Bölgemiz sürekli göç aldığı için bayramlarda neredeyse lokal halkın 3 katına kadar nüfusun çıktığı oluyor. Ben bu Ramazan Bayramı’nda geçen yıl ki kadar olacağını düşünmüyorum ama tabi ki biz her türlü tedbiri alarak ve bölgede en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Geçen yıl böyle bir sorun yaşamıştık çünkü pandemi sonrası bir buçuk yıllık aranın ardından insanlar seyahat özgürlüğüne kavuşunca o dönemi değerlendirmek istemişlerdi. Sadece Alanya değil, tatil bölgelerinin hepsinde hemen hemen aynı sorunlar yaşandı. Bu sorunların tekrar yaşanmaması için tüm kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim olarak, altından kalkacak güçteyiz. Bu bayramda daha kontrollü ve sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Önlemlerimizi aldık” şeklinde konuştu.

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