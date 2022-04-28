Alanya’da Uluslararası Çocuk Festivali için geri sayım başladı

Ramazan ayı nedeniyle 715 Mayıs tarihlerine ertelenen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali için geri sayım başladı.

Bir çocuğun gülüşü dünyayı değiştirir anlayışıyla yola çıkılan, çocukların akranları ve aileleri ile hem eğlenebilecekleri hem farkındalık kazanabilecekleri geniş ve faydalı programların yer aldığı Alanya Uluslararası Çocuk Festivali başlıyor. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in her yıl çocuklara 23 Nisan hediyesi olarak verdiği anlamlı organizasyon, bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 715 Mayıs tarihlerinde yine Alanya Kültür Merkezi’nde yapılacak. Süresi ve tüm etkinliklerin ücretsiz olma özellikleri ile Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, Türkiye’de ilk ve tek çocuk festivali olma özelliği taşıyor.

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali çocuk, aile ve öğretmenler baz alınarak her hedef kitleye yönelik farklı etkinlikler düzenleniyor. Festival boyunca sadece çocuk kitapları ve çocuk gelişimi üzerine yayınların bulunduğu çocuk kitap fuarı, çocuk tiyatroları, çocuk kitap yazarları ile söyleşi/ buluşma, okul ekip gösterileri, çocuk atölyeleri, ebeveyn ve eğitimcilere yönelik alanında uzman isimlerce düzenlenen farkındalık seminerleri ve eğitim programları yer alıyor.

“Festivalimiz yine dolu dolu geçecek”

9 gün sürecek olan festival hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Festival bünyesinde çocuklarımız gün boyu sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere katılarak akranları ile farklı deneyimler yaşarken, akşam ve hafta sonu programlarında ailelerimiz ve ebeveynlerimiz için Ebeveyn ve Eğitimci Farkındalık Seminerleri başlığı altında alanında uzman isimlerce çocuk gelişimi, eğitimi, okul ve aile konularında söyleşiler düzenliyor, hedef kitlenin uzmanlar ile buluşmasını sağlıyoruz. Birbirinden farklı aktivitelerle yine dolu dolu geçecek Alanya Uluslararası Çocuk Festivalimize bütün çocuklarımızı ebeveynleriyle birlikte bekliyoruz” dedi.

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