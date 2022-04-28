Vatandaşlara su kabağı fidesi dağıtacak

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin iş birliği ile yürütülen “Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi” bünyesinde fide dağıtımı projesi devam ediyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında üretimi yapılan su kabakları çeşitli kullanım fonksiyonları için değerlendirebilecek vatandaşlar için yarın Cuma Pazarı’nda Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerindeki Hacet Camii önünde dağıtımı yapılacak. Su kabağı kurutulduktan sonra tarih boyunca çeşitli alanlarda kullanılırken içi çakıl ve tuzlu su ile temizlendiği zaman içme suyunun depolanması için kullanılmış, yağ, un gibi malzemeleri saklamak için kullanılan su kabağı ayrıca günümüzde şekerlik, vazo, çiçek saksısı kepçe, abajur, aplik, saklama kapları, kalemlik, mutfak gereçleri, büro malzemeleri olarak da değerlendiriliyor.

“Yıl içerisinde 18 bin fide dağıtılacak”

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada; “Hayatımızın birçok yerinde kullanabileceğimiz su kabağı üretimi ve dağıtım organizasyonlarımız geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Fidanlığımızda üretimi yapılan 18 bin su kabağı fidesi bu yıl içerisinde vatandaşlarımıza dağıtılacak” dedi.

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