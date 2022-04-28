Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü



Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde caddeye çıkan kamyonete çarpan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Hüseyin Özen (17), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkisi yol ayrımında meydana geldi. Hüseyin Özen yönetimindeki 07 AOR 727 plakalı motosiklet, caddeye çıkan H.B. (55) yönetimindeki 07 YAD 08 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü Özen yaralandı. Çağırılan ambulansla Antalya Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Özen, kurtarılamadı. Kamyonet şoförü H.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Özen'in, ara yoldan çıkan kamyonete çarpmamak için motosikletini yan yatırdığı, ancak yine de arka tekerleğe çarptığı, çevredekiler ile kamyonettekilerin yardıma koştuğu görüldü.

Hüseyin Özen'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Serik ilçesi Tekke Mahallesi Küpürdüm Mezarlığı'na götürüldü. Özen'in annesi, cenazesinin alınacağı sırada gözyaşlarını tutamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANNamık Kemal KILINÇ

2022-04-28 14:38:44



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