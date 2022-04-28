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Aynı yerde 10'u geçkin köpeğin bebek arabalı aile ve vatandaşlara kabus yaşattığı anlar kamerada Köpeklerin kovalaması sonucu caddeye fırlayan vatandaş, orta refüjde saldırmalarıyla bacağından yaralandı Aynı bölgede aynı köpeklerin yaralanan vatandaşın yanı sıra bebek arabalı bir aile ile farklı bir vatandaşa saldırma anları güvenlik kameralarına yansıdı Görüntüler bir süre önce yine aynı şekilde yola fırlayıp kamyonun altında kalıp 9 yaşındaki Mahra’nın ölümüne neden olan olayın görüntülerini andırdı Özgür E: “O an Mahra’nın duyguları nasıldı bilemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. O anlık panikle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz” "Onlar sokak hayvanlarımız, can dostlarımız aslında. Aralarından geçecektim, belki de hata yaptım" "Düşseydim eğer ve üzerime atlasalardı daha da kötü olabilirdi"

İHA

Aynı yerde 10'u geçkin köpeğin bebek arabalı aile ve vatandaşlara kabus yaşattığı anlar kamerada Köpeklerin kovalaması sonucu caddeye fırlayan vatandaş, orta refüjde saldırmalarıyla bacağından yaralandı Aynı bölgede aynı köpeklerin yaralanan vatandaşın yanı sıra bebek arabalı bir aile ile farklı bir vatandaşa saldırma anları güvenlik kameralarına yansıdı Görüntüler bir süre önce yine aynı şekilde yola fırlayıp kamyonun altında kalıp 9 yaşındaki Mahra’nın ölümüne neden olan olayın görüntülerini andırdı Özgür E: “O an Mahra’nın duyguları nasıldı bilemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. O anlık panikle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz” "Onlar sokak hayvanlarımız, can dostlarımız aslında. Aralarından geçecektim, belki de hata yaptım" "Düşseydim eğer ve üzerime atlasalardı daha da kötü olabilirdi"

Antalya’da sokakta yürürken 10’u geçkin köpeğin kovalaması sonucu caddeye fırlayan Özgür E. (46), orta refüjde yine köpeklerin saldırması sonucu bacağından yaralandı. Özgür E.’nin yanı sıra aynı bölgede çocuklarıyla birlikte yürüyüş yapan aile ve başka bir vatandaş da aynı köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bacağından yaralanan Özgür E., köpeklerin saldırması sonucu kendisi gibi yola fırlayan ve kamyonun altında kalması sonucu hastanede yaşamını yitiren Mahra'nın ailesine baş sağlığı dileyerek, “O an Mahra’nın duyguları nasıldı bilemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. O anlık panikle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Köpeklerin ne yapacağını kestiremiyorsunuz” dedi.
Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Aksu ilçesi Kemerağzı mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evine gitmekte olan Özgür E. (46), yolda yürüdüğü sırada 10’u geçkin köpek bir anda etrafına toplandı. Köpeklerin kendisini kovalaması sonucu Özgür E., caddeye fırlayıp orta refüje geçti. Burada köpeklerden bazıları Özgür E’nin sağ bacağının baldır kısmından ısırıp yaraladı. Köpekler bir süre sonra etrafa dağılırken, yaralanan vatandaş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür E.’nin yaralandığı bölgeye 3 dikiş atıldı.

“O anda kaçış düşünüyorsunuz”
Köpeklerden korkmayan birisi olduğunu söyleyen Özgür E., olay anını şu sözlerle anlattı:
“Onlar sokak hayvanlarımız, can dostlarımız aslında. Aralarından geçecektim, belki de hata yaptım. Birden havlayarak üzerime saldırdılar. Sayılarını çok hatırlamıyorum ama 1012 köpek vardı. Ne kadar sakin kalmaya çalışsam da, üzerime yaklaşmaya başlayınca yola doğru kendimi istemsiz bir şekilde. O da bir hataydı ama o anda kaçış düşünüyorsunuz. Yolda Allah’tan araç trafiği yoktu o sırada. Orta refüje geldim, orada birkaç köpek bacağımın arkasından ısırdılar. Ardından hastaneye kaldırıldım ve 3 dikiş atıldı.”

Mahra’nın o an yaşadığı duyguları yaşadı
Özgür E., daha önce benzer bir görüntüyle köpeklerin saldırısı sonucu kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın ailesine baş sağlığı dileyerek, “Kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. O anlık panikle ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. O an Mahra’nın duygularına bir şey diyemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. Köpeklerin ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Düşseydim eğer ve üzerime atlasalardı daha da kötü olabilirdi” ifadelerini kullandı.

“Çözüm odaklılık önemli”
Bölgede ilkokul olduğunu ve turistlerin de yaşadığına dikkati çeken Özgür E., şikayetler sonrası Aksu Belediyesi’nin bu sabah kendisini aradığını ve bir çalışma yaptıklarını söylediğini belirtti. Özgür E., “Önüne çok geçemediklerini de belirttiler. İlgilendikleri için teşekkür ediyorum ama çözüm odaklılığı burada önemli. Çocuklarımız da bizler de korkuyoruz. Onlar can dostlarımız, onların yok edilmesi gibi bir fikrim yok ama can güvenliğimiz ve huzurumuz için toplanmaları gerekiyor” diye konuştu.

Saldırma anları güvenlik kamerasında
Öte yandan Özgür E. ile farklı tarihlerde köpeklerin aynı bölgede başka vatandaşlara saldırma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Özgür E.’nin elinde poşetlerle yürüdüğü sırada köpeklerin bir anda saldırdığı ve Özgür E.’nin yola fırladığı görülüyor. Aynı köpeklerin bebek arabası ve yanında genç bir kızla yürüyen bir kadına köpeklerin saldırma anları ile başka bir vatandaşa yine aynı bölgede saldırdığı da görüntülere yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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