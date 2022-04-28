Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız

DHA

Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Önce bu birbirimize düşüren siyasetçi takımını ve onların bu düzen üzerinden kurdukları bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Neyle yıkacağız, sandıkta, helal oylarınızla, demokrasiyle yıkacağız" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il ve esnaf ziyaretleri için dün gece Antalya'ya geldi. Akşener, Antalya Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından gittiği otelde, bir sürprizle karşılaştı. Akşener, kendisini ziyarete gelen ilkokul öğretmeni, eşi ve oğluyla bir süre sohbet etti. Akşener bu buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Antalya'da ilk ilham kaynağım, ilkokul öğretmenim Ali Hocam, değerli eşi Fatma Hanım ve oğulları Barış ile görüştük. İyi ki varsınız kıymetli hocam" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'in bugün kentteki ilk durağı ise Kapalıyol oldu. Ziyaret alanına seçim otobüsüyle gelen Akşener'i yoğun bir kalabalık karşıladı. Esnaf ziyareti öncesinde otobüsten inerek vatandaşlara seslenen Meral Akşener, 20 Ocak 2020'den beri ilkini Antalya'dan başlattığı, il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan esnaf gezdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu yolculuğa çıkış ve Antalya'yı ilk durak olarak tercih etme nedenim şuydu; Antalya hem turizmin hem tarımın, hem çiftçinin, hem köylünün, hem şehirlinin, bir ölçüde sanayinin bir arada bulunduğu nadir şehirlerimizden biriydi. Ve oradan başladık, çiftçiyi dinledik, esnaf dükkanlarının içinde herkesi dinledik. İşsiz genci, 92 puanla atanamayan genci dinledik. Ama enteresan biçimde 58 puan alan atanmış. Çünkü 92 puan alan gencin ayısı, dayısı yoktu. Ama 58 puan alan gencin ayısı da dayısı da vardı. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Şimdi enteresan bir şey var. Ne güzel hayat, şuculuk buculuk üzerinden bizi birbirimize düşürüp, birileri de alengirli bir şekilde cebellezi yaptı. Bunun önüne geçmek için, gerçek derdi Türkiye'yle, kamuoyuyla paylaşıp siyasetçiyi sizin dertlerinizle ilgilenmeye, çözüm üretmeye mecbur tutmak için benim gibi herkesin aranıza gelip, şuculuktan buculuktan kurtulup, seçmenin velinimet olması için çıktım bu yola."
'BU HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ'
Bir vatandaştan yüzük alıp eliyle gösteren Akşener, "Bundan yıllar evvel şu yüzükle yola çıktılar. 'Bendeki bu yüzükten fazlası olursa bilin ki ben yanlış işler yapmışım.' Şimdi bu yüzüğün yanında neler oldu, gemicikler, beşli çeteler, 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp aile dostları Hariri'nin cebine koydular bir yüzük sonrasında. Nisan ayında gübre atamadı çiftçi, tarım, besicilik, süt inekçiliği, süt üreticiliği ölüyor. Sizin işleriniz can çekişiyor. Gençler umutsuz, bu ülkeden gitmek istiyor. Hep beraber el ele vereceğiz. Önce bu birbirimize düşüren siyasetçi takımını ve onların bu düzen üzerinden kurdukları bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Neyle yıkacağız, sandıkta, helal oylarınızla, demokrasiyle yıkacağız. Ne diyoruz, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyoruz ve demokrasi" dedi.
'HARAM OLSUN, ZIKKIM OLSUN'
Konuşmasında mikrofonu dinleyicilere de vererek dertlerini dinleyen Akşener, şöyle devam etti:
"Kadın kardeşimiz dedi ki 'Beni bu enkazdan, bu gariplikten kurtarın, sesime ses olun' dedi. Sesine ses olacak mıyız, nasıl? İlk seçimde ister önce ister zamanında bir yıl kaldı. En geç bir yıl sonra az kaldı. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Şimdi aziz Türk Milleti bu yüzükle geldiler, sizleri umutsuzluğa mahkum ettiler, beş maaş alan danışmanlar ürettiler. O beş maaş alan, yan gelip yatan danışmanlar garibanı sokakta tekmeledi. Bir yüzükle geldiler, bakan yardımcılarının maaşları 314 bin lira oldu. Bir yüzükle geldiler, 11 maaş alan müdürler oldu. Haram olsun, zıkkım olsun. Ama artık seçmen velinimettir, velinimetin sesini duyacaklar" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-04-28 14:46:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza
YEREL HABERLER Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi ...
Rektör Özkan:"Dijital evrende de bağımsızlığımızı sağlamlaştırmalıyız”
YEREL HABERLER Rektör Özkan:"Dijital evrende de bağımsızlığımızı ...
Aynı yerde 10'u geçkin köpeğin bebek arabalı aile ve vatandaşlara kabus yaşattığı anlar kamerada Köpeklerin kovalaması sonucu caddeye fırlayan vatandaş, orta refüjde saldırmalarıyla bacağından yaralandı Aynı bölgede aynı köpeklerin yaralanan vatandaşın yanı sıra bebek arabalı bir aile ile farklı bir vatandaşa saldırma anları güvenlik kameralarına yansıdı Görüntüler bir süre önce yine aynı şekilde yola fırlayıp kamyonun altında kalıp 9 yaşındaki Mahra’nın ölümüne neden olan olayın görüntülerini andırdı Özgür E: “O an Mahra’nın duyguları nasıldı bilemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. O anlık panikle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz” "Onlar sokak hayvanlarımız, can dostlarımız aslında. Aralarından geçecektim, belki de hata yaptım" "Düşseydim eğer ve üzerime atlasalardı daha da kötü olabilirdi"
YEREL HABERLER Aynı yerde 10'u geçkin köpeğin bebek arabalı aile ve ...
Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Vatandaşlara su kabağı fidesi dağıtacak
YEREL HABERLER Vatandaşlara su kabağı fidesi dağıtacak
Alanya’da Uluslararası Çocuk Festivali için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Alanya’da Uluslararası Çocuk Festivali için geri ...
Kamyonet ile çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kamyonet ile çarpışan motosikletin 17 yaşındaki ...
Bayramda nüfusun 3 katına çıktığı Alanya’da tüm önlemler alındı Bayramda Alanya Belediyesinin tüm birimleri görev başında olacak
YEREL HABERLER Bayramda nüfusun 3 katına çıktığı Alanya’da tüm ...
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü (2)
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları ...
Böcek: "Asgari ücret alamayan vatandaş da, aynı bölgeye gelip villa yapan vatandaş da suya 9 lira ödüyor. Bunun dengelerini kuracağız" Başkan Böcek'ten kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların su aboneliklerinde düzenleme sözü
YEREL HABERLER Böcek: "Asgari ücret alamayan vatandaş da, aynı ...
1 Mayıs ve Ramazan Bayramında toplu ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER 1 Mayıs ve Ramazan Bayramında toplu ulaşım ücretsiz
Kemer’de deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Kemer’de deprem tatbikatı
AEDAŞ, Ramazan Bayramı’nda sahadaki personel sayısını yüzde 20 arttıracak
YEREL HABERLER AEDAŞ, Ramazan Bayramı’nda sahadaki personel sayısını ...
Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü (2)- Yeniden
Başkan Ulutaş’tan güreşçilere kispet
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş’tan güreşçilere kispet
Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
YEREL HABERLER Ümmügülsüm'ü öldüren eşine ağırlaştırılmış ömür boyu ...
Başkan Tütüncü, okul serasına çocuklarla çilek ekti
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, okul serasına çocuklarla çilek ekti
Korkuteli’nde Kadir Gecesi kan bağışı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde Kadir Gecesi kan bağışı
Muratpaşa’da camilerde bayram temizliği
YEREL HABERLER Muratpaşa’da camilerde bayram temizliği
Konyaaltı Giresun’da galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Konyaaltı Giresun’da galibiyet peşinde
Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını belli oldu Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını listesinde Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da yer aldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını belli ...
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 4 eksik
Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan taksinin şoförü öldü, yakınları ...
Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti Acı haberi alarak olay yerine gelen ağabeyi çalışmaları gözyaşları arasında takip etti
YEREL HABERLER Ticari taksi ortadan ikiye bölündü, genç sürücü olay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.