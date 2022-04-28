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Rektör Özkan:"Dijital evrende de bağımsızlığımızı sağlamlaştırmalıyız”

İHA

Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi (Siber Vatan) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Özkan:"Dijital evrende de bağımsızlığımızı sağlamlaştırmalıyız”

Akdeniz Üniversitesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi (Siber Vatan) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi (Siber Vatan) için eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cengiz Toker, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Evren İmre ve eğitmenler de toplantıda yer aldı.

“Yeni bir dünyanın, dijital çağın eşiğindeyiz”
Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi (Siber Vatan) protokolünü 2 ay önce imzaladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Kısa sürede hazırlıkları tamamlayarak eğitimlere bu hafta itibarıyla başladık. Ön eleme sınavını geçen 40 öğrencimiz 1 yıl boyunca siber güvenliğin farklı alanlarında eğitim alarak proje çalışmalarına katılacak. Projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu çağ sanayiden milli güvenliğe kadar hayatımızın her alanını şekillendiriyor. Ülke olarak bu değişimi ne kadar yakalarsak, hatta o değişime ne kadar yön verebilirsek o kadar güçlü olabiliriz. Çünkü bu süreçte veri akışını elinde tutanlar, kendi isteklerini rahatlıkla dayatabiliyorlar, dijital saldırılarla egemenlik haklarına müdahale edebiliyorlar. Bunun örneklerini yakın tarihimizde gördük, Arap Baharında, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde yaşanan renkli devrimlerde gördük” şeklinde konuştu.

“Dijital evrende de bağımsızlığımızı sağlamlaştırmalıyız”
Siber Vatan ifadesini çok yerinde bulduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Nasıl Mavi Vatan dediğimiz denizlerde egemenlik hakkımızı korumamız gerekiyorsa, Siber Vatan denilen dijital evrende de bağımsızlığımızı sağlamlaştırmalıyız. Bunun yolu hem yerli teknoloji üretmekten, hem de nitelikli insan gücü yetiştirmekten geçiyor. Ülke olarak bu konuların öneminin farkında olduğumuzu son yıllarda yaptığımız atılımlarda görüyoruz. Ortağı olmaktan gurur duyduğumuz Siber Vatan projesi de bu atılımın bir parçası olarak görülebilir” ifadelerini kullandı.

“Projemiz siber güvenlik alanında önemli bir ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayacak”
Yakın gelecekte bilişim sektöründeki en parlak mesleklerin başında siber güvenlik uzmanlığının geleceğini sözlerine ekleyerek devam eden Rektör Özkan, “Sadece ülkemizde yaklaşık 30 binlik bir ihtiyaçtan bahsediliyor. Projemiz siber güvenlik alanında önemli bir ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayacak. Ben bir yılın sonunda öğrencilerimizin tamamının istihdam edileceğine, dahası ülkemizin siber güvenliğinde önemli görevler yürüteceğine de yürekten inanıyorum. Bunun için sevgili öğrencilerimize çağrım eğitimlere özen göstermeleri ve proje kapsamında düzenlenecek ustaçırak buluşmaları ile teknik gezilerden de azami ölçüde yararlanmaları olacaktır. Bu vesileyle ülkemizin geleceği için siz gençlerimize çok güvendiğimi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Genç, dinamik, eğitimli ve üreten nüfusumuzun gücü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ülkümüzü gerçekleştireceğimize inanıyorum. Eğitimlere katılan tüm öğrencilerimize tekrar başarılar diliyorum” dedi.

“Dijital dünyada daha ileri seviye”
Antalya’nın dünyanın önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Volkan Güler ise “Antalya gibi bir şehir de okuyor olmanız ve siber güvenlik konularına yöneliyor olmanız sizler için çok önemli bir avantaj. Tarım ve turizm sektörü önemli potansiyel ama bu iki sektör içinde gelecekte tek bir ortak nokta var geleceğe dair yapılacak olan teknolojik yatırımlar. Kalkınma ajansları dünyası olarak ülkemizdeki 26 kalkınma ajansı olarak 2022 yılı temamız genç istihdamı, istihdam edilebilirliği artırmak daha fazla gencimizi nitelikli iş gücüne dahil etmek temel önceliğimiz. Siber güvenlikte bu işlerin başında gelen işlerden. Çünkü artık gelecekte kodlama bilmeyen yazılım bilmeyen kimse kalmayacak. Dijital dünyada daha ileri seviyede yer almak bizim temel amacımız olmalı” şeklinde konuştu.
Bir yıllık program boyunca öğrenciler Linux ve CEH Eğitimi, Sızma Testi (Pentest) Eğitimi, Web Güvenliği Uzmanlığı, Malware Analizi, Proje Geliştirme (özel sektör mentörlüğünde), Sunucu ve Server Adli Analiz eğitimi alacaklar. Öğrencilerin aldıkları eğitime ek olarak, teknik geziler, usta çırak buluşmaları, konferanslar ve seminerler, mentör firmalar ile birebir çalışmalar, CTF yarışmaları ile ulusal girişimcilik ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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