AÜ’de erken bayramlaşma

Akdeniz Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.



“Pandeminin ardından ilk bayramlaşma töreni”

Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra ilk kez bayramlaşma töreninde buluşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bayramlar kavuşmak, hasret gidermek ve kucaklaşmaktır. Pandemi nedeniyle bu duyguları son iki yıldır kısıtlı bir şekilde yaşadık. Bayram sevinçlerimiz hep buruk oldu. Ama ne mutlu ki bu yıl Ramazan Bayramında kavuşmak nasip oldu. Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve esenlik içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.



“Sağlık çalışanlarına teşekkür”

“Kıymetini yeterince anlayamadığımız normal yaşamlarımıza kavuşmamıza çok az kaldı” diyen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, bir şeyin değerinin kaybedilince anlaşıldığını ve pandemi sürecinin de bunu net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür eden Rektör Özkan, “Büyük lütuf olduğunu anladığımız özgür yaşam şeklimize ve sağlığımıza şükretmek için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bizler için canlarını ortaya koyan fedakar sağlık çalışanları başta olmak üzere bu ülke için hizmet edenlere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



“Tedbiri elden bırakmayalım”

Bayramda tedbirli olunması uyarısında bulunan Rektör Özkan, “Bu bayram birlikteliğimizin, kavuşmamızın tadını çıkaralım. Ancak ailemizle, sevdiklerimizle büyük sofralarda buluşmanın, dostlarla bir arada geçireceğimiz bayramın sevincini yaşarken lütfen özellikle yaşlılarımız için tedbiri elden bırakmayalım. Belki uzun bir aradan sonra birçoğumuz ilk kez el sıkışacağız. Dilerim ki sadece eller değil kalpler de birbirine dokunsun” dedi. Manevi bağların güçlendiren bayramların dargınlıkların ve kırgınlıkların sonlanması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, “Ailemiz, akrabalarımız ve dostlarımızın yanı sıra muhtaçları, düşkünleri, hastaları, yaşlıları, şehit yakınlarını ziyaret ederek bayram sevincimizi onlarla da paylaşalım. Tüm insanlığın zorlu imtihanı olan pandemi tünelinin sonunun göründüğü bugünlerde biraz daha sabır ile bu felaketi atlatacak ve inşallah güzel günlere kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

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