Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü (3)

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TUTUKLANDI

Antalya'da 'bahçeden izinsiz odun alma' tartışmasında komşusu Ömer Arıcı'yı bıçaklayarak öldüren Şahismail Seçilir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi´ne sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Şahismail Seçilir, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-04-28 19:03:57



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