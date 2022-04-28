Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü (3)

TUTUKLANDI
Antalya'da 'bahçeden izinsiz odun alma' tartışmasında komşusu Ömer Arıcı'yı bıçaklayarak öldüren Şahismail Seçilir, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi´ne sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Şahismail Seçilir, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-04-28 19:03:57
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