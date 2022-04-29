Kontrol noktasında durdurulan kamyondan 500 bin adet makaron çıktı

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan kamyonda 500 bin adet makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 02.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında gerçekleştirilen kontrollerde Mersin’den Antalya’ya giden M.C. isimli şahsın idaresindeki kamyonetin kapalı kasasında bölümünde 50 koli 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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