Manavgat’ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat’ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi

İHA

Manavgat’ta Ramazan boyunca 200 bin kişiye iftar verildi

Manavgat Belediyesi’nin her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeklerinde bu yıl 200 bin Manavgatlı orucunu hep birlikte açtı.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in her gün Atatürk Kültür Merkezi önünde ve büyük mahallelerde belirlenen günlerde düzenlediği iftar yemeklerine katılan vatandaşlar, Ramazan Ayı’nı birlik ve beraberlik duygusu içerisinde geçirdi. Atatürk Kültür Merkezi önünde bir ay boyunca günlük 5 bin kişiye verilen yemeğe 150 bin kişi katılırken, Sarılar’da iki defa olmak üzere Side, Oymapınar, Taşağıl, Kızılot, Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Ilıca Mahallelerinde düzenlenen iftar yemeklerine ise toplamda 50 bin kişi katıldı.
Düzenlenen iftar yemeklerine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yönetimi ile muhtarlar, oda başkanları ve STK temsilcileri de katıldı. Kent halkının bütünlük içerisinde katıldığı iftar yemeklerinde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gelen vatandaşlarla birebir ilgilendi, hep birlikte dua etti.

“Halkın imkanlarını halka sunduk”
Ramazan Ayı boyunca kent halkıyla bir araya gelerek lokmalarını paylaştıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Birlik, beraberlik ve paylaşım ayımız olan Ramazan’da tüm vatandaşlarımızla birlikte olmak ve hep birlikte bu özel ayı idrak etmek bizler için büyük bir mutluluk. Ramazan Ayı boyunca 200 bin kişiyle paylaştığımız lokmalarımız, halkımızın kendi imkanlarıdır. Bizler sadece bu imkanları doğru kullanma noktasında vesileyiz. Bizlerle birlikte olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı ve tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı da şimdiden kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Topaloğlu:"Sanata desteğimiz devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu:"Sanata desteğimiz devam edecek"
Yangının izini silmeye çalışan çiftçinin 'üreticiden tüketiciye 3 kat fiyat' tepkisi
YEREL HABERLER Yangının izini silmeye çalışan çiftçinin 'üreticiden ...
Rektör Özkan:" Kent kimliğinin korunması gelecek kuşaklara bırakacağımız en değerli miras”
YEREL HABERLER Rektör Özkan:" Kent kimliğinin korunması gelecek ...
Kontrol noktasında durdurulan kamyondan 500 bin adet makaron çıktı
YEREL HABERLER Kontrol noktasında durdurulan kamyondan 500 bin adet ...
Antalya’da bahçeye düşen ve nesli tükenmekte olan ‘Balaban Kuşu’ koruma altına alındı Yavru Balaban, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alındı
YEREL HABERLER Antalya’da bahçeye düşen ve nesli tükenmekte olan ...
1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı
YEREL HABERLER 1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot ...
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 4 yaralı
Akşener'den, Babacan açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Kasımda seçime gidilirse eski seçim kanunuyla gidilecek, onun için bu pilav çok su kaldırır. Buna karşılık haziranda seçime gidilirse yeni geçen seçim kanunu geçer" "Devlet yardımını alabilmek içinde logonuzla seçime girmek durumundasınız, yüzde 3 civarında oy aldığınızda size devlet yardım yapıyor. Bu çerçeve içerisinde kendisiyle görüşmedim" "Sonra yaptığı açıklamalarda da Millet İttifak’ının dışına çıkan bir durumu yok. Parlamenter sistem artı cumhurbaşkanı adaylığı konusunda herhangi bir farklılık yok"
YEREL HABERLER Akşener'den, Babacan açıklaması İYİ Parti Genel ...
Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız (3)
YEREL HABERLER Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız (3)
Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü (3)
YEREL HABERLER Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü (3)
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan ...
Antalya’da trafik kazası; 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da trafik kazası; 3 yaralı
Korkuteli Müftülüğü, “Hayata Başlarken” projesi
YEREL HABERLER Korkuteli Müftülüğü, “Hayata Başlarken” projesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da esnaf ziyaret etti
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da esnaf ...
Odun yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Odun yüzünden tartıştığı komşusunu öldüren şahıs ...
AÜ’de erken bayramlaşma
YEREL HABERLER AÜ’de erken bayramlaşma
Virajı alamayan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
18 farklı spor branşını barındıran Oba Kapalı Spor Kompleksi hızla yükseliyor
YEREL HABERLER 18 farklı spor branşını barındıran Oba Kapalı Spor ...
Kaş Yeşilköy Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Kaş Yeşilköy Camii ibadete açıldı
Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız (2)
YEREL HABERLER Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız (2)
Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza
YEREL HABERLER Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi ...
Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız
YEREL HABERLER Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız
Rektör Özkan:"Dijital evrende de bağımsızlığımızı sağlamlaştırmalıyız”
YEREL HABERLER Rektör Özkan:"Dijital evrende de bağımsızlığımızı ...
Aynı yerde 10'u geçkin köpeğin bebek arabalı aile ve vatandaşlara kabus yaşattığı anlar kamerada Köpeklerin kovalaması sonucu caddeye fırlayan vatandaş, orta refüjde saldırmalarıyla bacağından yaralandı Aynı bölgede aynı köpeklerin yaralanan vatandaşın yanı sıra bebek arabalı bir aile ile farklı bir vatandaşa saldırma anları güvenlik kameralarına yansıdı Görüntüler bir süre önce yine aynı şekilde yola fırlayıp kamyonun altında kalıp 9 yaşındaki Mahra’nın ölümüne neden olan olayın görüntülerini andırdı Özgür E: “O an Mahra’nın duyguları nasıldı bilemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. O anlık panikle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz” "Onlar sokak hayvanlarımız, can dostlarımız aslında. Aralarından geçecektim, belki de hata yaptım" "Düşseydim eğer ve üzerime atlasalardı daha da kötü olabilirdi"
YEREL HABERLER Aynı yerde 10'u geçkin köpeğin bebek arabalı aile ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.