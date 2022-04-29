Başkan Topaloğlu:"Sanata desteğimiz devam edecek"

Kemer Belediyesi Kemer Sanat Gönüllüleri Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen “Kim Akıllı Kim Deli” tiyatro gösterisi ayakta alkışlandı. Oyununu izlemeye gelen Belediye Başkanı Topaloğlu sanata verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi.



“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir”

Başkan Topaloğlu, oyun sonrası yaptığı açıklamada, tiyatroyu izlemeye gelenlere keyifli dakikalar yaşatan Emine Öney ve ekibine teşekkür etti. Kemer Belediyesi olarak sanata ve sanatsal faaliyetlere her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade eden Topaloğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünden hareketle bizde ilçemizde sanatsal faaliyetlere önem veriyoruz. İki yıldır pandemi nedeniyle ara verilen tiyatro çalışmalarına tekrar başladılar. Çok emek verdiler. Güzel bir oyun çıkardılar. Daha güzel oyunlarla buluşmak dilediğiyle” diye konuştu.

Emine Öney ise Kemer Belediyesi Kemer Sanat Gönüllüleri Tiyatro Topluluğu pandemi nedeniyle ara verdiği tiyatro çalışmalarına tekrar başladıklarını kaydetti. Sanatın insanı birleştirme ve kardeşlik duygusunu artırdığının bilincinde olduklarını anlatan Öney, “En büyük destekçimiz Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’na, belediye birim müdürlerine ve belediye personeline çok teşekkür ediyorum” dedi.





“Kemer’e sanat yakışıyor”

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer’de sanatın devamlılığını her zaman istediklerini belirterek, “KEMİAD olarak daha önce biz de sanatsal faaliyetlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Sergilenen oyun gayet başarılı. Bunu turizme kazandırmak amacıyla devam ettirilmesi gerekiyor. Kemer’e sanat yakışıyor” dedi

Emine Öney’in yazıp yönettiği iki perdelik tiyatro oyunu, 29 Nisan ile 7, 9, 15, 20, 21, 28, 29 Mayıs ve 3, 4 Haziran tarihlerinde de gösterimde olacak.

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