Alanya Belediyesi 29 mezarlıkta 62 bin çiçek dağıtacak

Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda mevsimlik çiçek dağıtma geleneğini bu yıl da sürdürecek olan Alanya Belediyesi 29 mezarlıkta, 62 bin adet çiçek fidesi vatandaşlara dağıtılacak.

Alanya Belediyesi, geleneksel olarak gerçekleştirdiği bayram öncesi mezarlıklara dikilmek üzere çiçek dağıtımına bu bayramda da devam edecek. Vatandaşlara mezarlıklarda kullanılmak üzere Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ücretsiz çiçek dağımı yapılacak. 22 türde 62 bin adet çiçek fidesinin yanı sıra lokum ve gül kolonyası da ikram edilecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Mezarlıklarda ücretsiz olarak mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini sürdürmeye bu yıl da devam edeceğiz. Arife günü merkez, doğu ve batı mahallelerinde 29 mezarlıkta vatandaşlarımıza toplam 62 bin ücretsiz çiçek dağıtımı yapılacak” dedi.

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