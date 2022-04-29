Z kuşağında sosyal medya bağımlılığı tehlikesi

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kumluca Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen Davranışsal Bağımlılıklar başlıklı seminerde Z kuşağının sosyal medya bağımlılığı konusuna dikkat çekildi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kumluca Meslek Yüksek Okulu’nda “Davranışsal Bağımlılıklar” konulu seminer düzenlendi. Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapan Psikolog Ayça Güven Yaman’ın konuşmacı olarak katıldığı seminer, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğr. Gör. Yelda Kublay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Kumar, oyun, alışveriş, internet, cep telefonu gibi davranışsal bağımlılıkların, bağımlılık döngüsü içinde ele alındığı seminerde, özellikle teknoloji içinde doğan Z kuşağının en büyük problemlerinden birisi olan “sosyal medya bağımlılığı” konusuna vurgu yapıldı.



“Kontrollü kullanım ve süre kısıtlaması”

Psikolog Ayça Güven Yaman konuşmasında, üniversite öğrenimini kapsayan yaş döneminin duygusal dalgalanmaların yoğun olduğu, arkadaşlıkların ve sosyal çevrenin önemli olduğu ve kimlik bunalımının ortaya çıktığı bir dönem olduğunu vurguladı. Bu durumun sosyal medya kullanımına zemin oluşturduğunu kaydeden Yaman, aşırı kullanımın fiziksel ve ruhsal sorunlar oluşturarak öğrencilerin yaşamlarını olumsuz etkilediğini aktardı. Ayça Güven Yaman, sosyal medya bağımlılığının önüne geçmek için kontrollü kullanılması, aşamalı olarak kullanım süresinin azaltılması, farklı boş zaman etkinliklerine yönelim ve profesyonel destek alınması önerilerinde bulundu. Seminere öğretim elemanları, öğrenciler katıldı. Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlik, sorular, katkılar ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Özkan’ın konuşmacıya teşekkür belgesini takdim etmesi ile sona erdi.

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