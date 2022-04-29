Kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı Babalarından şikayetçi olan çocuklar: “Annemi düşünseydi başında dururdu”

Antalya’da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini tüfekle öldüren zanlının ilk mahkemesi gerçekleşti. Çiftin çocukları babalarından şikayetçi olarak babalarının yıllardır aldatıldığını iddia ettiğini ancak böyle bir şey görmediklerini söyledi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, maktulün ve sanığın çocukları S.Y ve S.Y. ile avukatı Hasan Kutlay Toktaş, sanık Yahya Yılmaz ve avukatı Mehmet Ali Kozpınar hazır bulundu.

Sanık Yahya Yılmaz (56), eşi Gönül Yılmaz'ın (44) kendisini aldattığını iddia etti. Olayın gerçekleştiği gün marketteki güvenlik kameralarından eşinin birine öpücük attığını gördüğünü anlatan sanık Yahya Yılmaz, "Ben bulunduğum marketteki kameradan olayı görünce 6 ay önce aldığım av tüfeğiyle eşimin bulunduğu markete gittim. Burada tartıştık. Seni adam etmesini bilirim, deyince kendimi kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Eşinin kendisini aldattığını 45 yıl önce ilk kez öğrendiğini ve çıplak fotoğraf ile görüntüleri de eşinin telefonundan gördüğünü söyledi.



“Ona göre annem yıllardır onu aldatırdı”

Sanık ve maktülün kızları S. Y. babasından şikayetçi olduğunu belirterek, "Yıllardır ona göre annem onu aldatırdı. Anneme eziyet ederdi. Borçları üzerine alan annem gece gündüz çalışırdı. Annemi çok düşünseydi, işinin başında olurdu, eşini çalıştırmayacaktı. Sürekli annemi izledi” ifadelerini kullandı.



“Babam sürekli aldatıldığını iddia ediyordu ama ben böyle bir şey görmedim”

Babasının sürekli annesinin kendisini aldattığını ileri sürdüğünü söyleyen çiftin oğulları S.Y. ise "Olay günü Burdur'daydım. Olayı görmedim. Ama babam, annemin sürekli kendisini aldattığını iddia ediyordu. Ben annemin böyle bir şey yaptığını görmedim” dedi.



“Öldürmeye gideceğini bilsem önlemeye çalışırdım”

Yahya Yılmaz’ın avukatı Mehmet Ali Kozpınar aldatma olaylarındaki telefon görüntülerinin özçekim olduğunu söyledi. ‘Öldüreceğini bilseydim önlemeye çalışırdım’ diyen avukat Kozpınar, "Çocukların beyanlarına ise diyeceğim bir şey yok. Ancak ben olayın öncesini de biliyorum. Olay günü kamera görüntülerinde maktülün öpücük attığını görmüş, arayınca da kendisine hakaret edilmiş. Olaydan 15 dakika önce ikisiyle de konuşup sakinleştirmeye çalıştım. Yahya’nın öldürmeye gideceğini bilsem bir şekilde önlemeye çalışırdım” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Yahya Yılmaz’ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Yahya Yılmaz ikinci duruşmaya tutuklu bulunduğu Alaya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılacak.



Olay geçmişi

Alanya ilçesi Oba Mahallesinde 8 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Yahya Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşi Gönül Yılmaz’ın bulunduğu markette gitti. Eşi Gönül Yılmaz ile tartışmaya başlayan Yahya Yılmaz kendisini aldattığı iddiasıyla av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra intihara kalkışmıştı.

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