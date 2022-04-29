Üniversite öğrencileri drone turnuvasında

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Drone Turnuvası’nda, 17 öğrenci birinci olabilmek için mücadele etti. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen Drone Yarışmasına, Alanya HEP Üniversitesi öğrencileri de katıldı.



“7 üniversiteden 17 öğrenci katıldı”

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen drone turnuvasına, 7 üniversiteden toplam 17 öğrenci katıldı. Sportif Drone ve Yarış Dronu olmak üzere iki kategoride ter döken öğrenciler, turnuvada birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Antalya Bilim Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Drone Turnuvası’na Akdeniz Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesinden de öğrenciler katıldı.



“Drone kullanımı hobi olmaktan çıktı”

Alanya HEP Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Araştırma Görevlisi Burçin Önal, “Bu yıl Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen sportif drone yarışmasına, iletişim ve tasarım yönetimi bölümünden iki öğrencimizle birlikte katıldık. Üniversite olarak bu tip etkinliklere katılım sağlamayı önemsiyoruz” diye konuştu.

Alanya HEP Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Caner Songül ise, dronelerin insanlığa sunduğu katkılara dikkat çekti. “Dronenin önemi, son yıllarda daha fazla ortaya çıktı. Bunun örneğini sanayi alanında, ilk yardım alanında gördük. Yangınların söndürülmesi, savunma sanayide, pek çok alanda insanlığa ciddi katkılar sunuyor, sunmaya devam edecek” diyen Songül, “Drone kullanımı günümüzde hobi olmaktan çıktı, birden fazla alanda bizlere yardımcı olan ekipmanlar haline geldi. Bizler üniversite olarak bu etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Bu turnuvada bizim için önemli olan kazanmak değil, öğrencilerimize drone kullanımını eğlenceli bir şekilde aşılamaktı. Öğrencilerimizden Omar Samir Tawfik, Basel Jihad Khalil üniversitemiz adına yarıştı. Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğümüz, bu alanda gerçekleştirilen tüm çalışmaların içerisinde yer almaya önem veriyor. Yarışmada başarılı olan, etkinliğe katılım sağlayan tüm öğrencileri, üniversitemiz adına kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

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