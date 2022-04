Kaş 5'inci geleneksel halı turnuvası tamamlandı Başkan Ulutaş: “Kaş Belediyesi her zaman sporun ve sporcunun yanında olacak”

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediyenin desteğiyle bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını söyledi.



“Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz”

İlçede Karadağ, KasabaUğrar, Üzümlü ve İslamlar mahallelerinde halı saha yaptıklarını hatırlatarak, kendisinin de futbol oynamak istediğini belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “İnşallah önümüzdeki günlerde birlikte bir maç organize ederiz. Sporu, gençleri ve bu tür aktiviteleri çok seviyorum. Pandemi döneminde fazla aktivite yapamadık. Sahalarda spor yaparak, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durup spora gönül vermesi, bizi memnun ediyor. Kaş Belediyesi olarak, spora ve sporcuya her zaman desteğimiz var. Özellikle ata sporumuz güreş olsun, futbol, voleybol, basketbol olsun, tüm branşlarda belediyemiz spor yapmak isteyenlerin yanında, desteğinde. Gençlerimiz rahat olsun. Sporcularımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu turnuvada 16 takımda futbol oynayan oyuncuları, ter döken, mücadele eden, spora destek veren, seyirci olarak katılan herkesi tebrik ediyorum. Burada bir takım, birinci, ikinci, üçüncü olabilir ama herkes kıymetli. Bundan sonra da turnuvaların devam etmesini diliyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.



Kasaba Seyirçam Halı Sahasında gerçekleştirilen 1923 Kaş Spor Ramazan Ayı Halı Saha Futbol Turnuvası’nda, 16 takım şampiyonluk için mücadele etti. Finalde, Çerçiler Rangers’i 53 yenen Dirgenler Spor, şampiyon oldu. Karşılaşmayı takip eden Başkan Ulutaş ile AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin ve belediye meclis üyeleri, turnuva sonunda derece alan takımlara ve sporculara kupa ve madalya takdim etti. Ayrıca en değerli oyuncu, en iyi kaleci, gol kralı ve en centilmen takım ödülleri de verildi.

