Kablo hırsızları kiraladıkları araçta yakalandı

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Antalya’da iletişim kablolarını çalan 4 kişi kiraladıkları araç içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya ilçesi Güney Mahallesi'nde gece saatlerinde iletişim kablolarından sinyal alınamaması üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, şüpheli gördükleri park halindeki otomobilin plaka sorgusunu yaptığında aracın kiralık olduğunu belirledi. Daha sonra araç içerisinde bulunan 1’i kadın 4 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan jandarma ekipleri B.Ö’nün nitelikli yağma, A.B’nin 3 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını belirledi. Araçta bulunan şahısların uyuşturucu madde kullandığını tespit eden jandarma ekipleri yaptıkları aramada 2 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 2 adet campipo, 1 adet demir makası, 1 adet yan keski, 1 adet orak, 3 çift eldiven, 1 adet pense, 100 metre bakır ve alüminyum alaşımlı iletişim kablosu ele geçirdi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

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