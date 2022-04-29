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Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali için geri sayım başladı Başkan Böcek: ‘Festivalde kültür şöleni yaşanacak’

İHA

Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali için geri sayım başladı Başkan Böcek: ‘Festivalde kültür şöleni yaşanacak’

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 68 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Başkan Böcek, “Türkiye’nin en büyük Yörük festivalinde hemşerilerimizi ve misafirlerimizi ağırlamak için gün sayıyoruz” dedi.
Türk dünyası, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde buluşacak. 678 Mayıs tarihleri arasında Antalya, Türkiye ve yurt dışından binlerce Yörük’ü buluşturacak festival için geri sayım sürerken, hazırlıklar da hummalı şekilde devam ediyor. Aksu İlçesi Solaklı Mahallesi At Çayırı Mevkii’nde yaklaşık 400 dönüm alan üzerine kurulan festival alanında basın toplantısı düzenleyen Başkan Muhittin Böcek, festival etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Yörük ateşi ülke sınırlarını aşacak
3 gün boyunca bir kültür şöleni yaşanacağını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Bin yıldır Anadolu’yu yurt edinmiş, köklü bir geçmişe sahip olan Yörük kültürümüzü tüm yönleriyle tanıtıp, yaşatma fırsatı bulacağımız Türkiye’nin en büyük Yörük festivalinde hemşerilerimizi ve misafirlerimizi ağırlamak için gün sayıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Gidin Toros dağlarına bakın, eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ demişti. Ne mutlu bize ki Toroslar’da tüten bu dumanı şimdi Antalya dışına taşıyoruz. Uluslararası boyutta geniş bir katılımla düzenleyeceğimiz bu festivalle Yörük ateşimiz Antalya ve ülke sınırlarını da aşacak dedi.

29 ülke katılım sağlayacak
Katılımcılar hakkında da bilgi veren Başkan Böcek şunları söyledi: “Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden 8, Özerk Türk Cumhuriyetlerinden 8 ve Türklerin yaşadığı ya da tarihsel bağlarımız olan 13 ülkeyle birlikte toplam 29 ülke katılım sağlayacaktır. Bunun yanında 11 Büyükşehir Belediyemiz, 28 il/ilçe belediyemiz, 14 muhtar derneğimiz festival alanımızda çadır kuracak. 128 dernek de yine alanımızda yer alacak.”

“Yörük kardeşlerimizle bir aradayız”
Gelecek nesillere Yörük kültürünün aktarması için bugüne kadar emek veren, katkı koyan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Başkan Böcek, “28 yıllık siyasi hayatımda biliyorsunuz hep Antalya’mız için yapılması gereken neler varsa yaptım. Bugüne kadar başlatılan birçok Yörük derneklerimizin olsun, arkadaşlarımızın olsun katkılarıyla çalışmalar yapılmıştır. Ama biz her 2 yılda bir Macaristan’da yapılan Yörük Festivali’ne eşdeğer hatta daha büyüğünü yapmaya çalışıyoruz. Yörük çocuğu olarak bütün Yörük kardeşlerimizle bir aradayız. Bu yıl bir ilkini göreceğiz. Bununla ilgili daha da büyüterek genişleterek devam edeceğiz. Önemli olan bundan sonra birlik beraberlik içerisinde Yörük kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak. Biz hiç kimseyi ayırt etmeden Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Genel Başkanlarımız, Milletvekillerimiz, vatandaşlarımız, herkesi davet ediyoruz” dedi.
Başkan Muhittin Böcek, basın toplantının ardından festival alanında incelemelerde bulundu. Başkan Muhittin Böcek, alanda 11 Büyükşehir Belediyesi ile Antalya ve farklı illerden Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı belediyelerinin çadırlarını da gezdi. Başkan Böcek, gastronomi alanı ve sergi alanını gezdikten sonra Yörük Türkmen Festivali hazırlığı yapan dernek üyeleri ile sohbet etti.

Yörük göçü ile başlayacak
Yörük kültürüne ait birbirinden renkli etkinliklerin yer alacağı Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 6 Mayıs Cuma günü 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Karaalioğlu Parkı’na kadar Yörük Göçü Yürüyüşü yapılacak. Aynı gün saat 14.00’te ise Aksu ilçesi Solak Mahallesi At Çayırı Mevkii’nde kurulan festival alanında etkinlikler başlayacak. Festivalin ilk gününde atlı cirit gösterisi, at üstünde güreş, savaş oyunları, okçuluk gösterileri ve halk oyunları yer alacak. Saat 19.30’da protokol konuşmaları ve plaket takdiminin gerçekleşeceği açılış töreninin ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ile Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk Halk Oyunları sergilenecek. Festivalin ilk günü Musa Eroğlu konseri ile sona erecek.

Kubat ve Zara konser verecek
Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nin ikinci gününde ise festivale yurt dışından katılan ülkelerin halk oyunları ekiplerinin gösterileri olacak. Saat 11.00’de başlayacak etkinlikler kapsamında dans ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra atlı okçuluk, atlı cirit ve savaş oyunları da gün boyu sürecek. Festival’in ikinci günü 21.30’da gerçekleşecek Kubat konseri ile sona erecek. 8 Mayıs Pazar günü de halk oyunları, müzik dinletileri, aşık atışmaları ve oyunlar yer alacak. Festival Zara konseri ile sonra erecek.

Uluslararası sempozyum
Festival kapsamında Adriatik’ten Çin Seddi’ne kadar olan coğrafyayı kapsayan kültürel zenginlikler de tanıtılacak. Türk dünyasının değişik yerlerinde yapılan yemekler ve el sanatları da festival alanında tanıtılacak. Alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 12 adet geçici sergi de yer alacak. Bilim alanında ise 99’u profesör olmak üzere yüzlerce katılımcının yer alacağı Yörük kültürü üzerine uluslararası standartlarda sempozyum düzenlenecek. Festivale ulaşım için Aksu EXPO Tramvay durağından festival alanına sürekli ring seferleri konulacak. Ayrıca kent merkezinde belirlenen noktalardan festival alanı için toplu taşıma hizmeti verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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