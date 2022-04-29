Sahil bandı düzenleme projesi Oba-Tosmur etabıyla sürüyor

Alanya’da trafik yoğunluğunu azaltmak için başlanılan Sahil Bandı Düzenleme Projesinde çalışmalar Oba ÇayıTosmur etabında hızla sürüyor.

Alanya Belediyesi’nin Alanya MerkezKargıcak arasında kesintisiz bisiklet yolu oluşturmak için başlattığı Sahil Bandı Düzenleme Projesi tüm hızıyla sürüyor. Oba ÇayıAtatürk Anıtı etabında çalışmaların tamamlanmasının ardından Oba ÇayıTosmur etabında başlatılan çalışmaların da kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar çerçevesinde bisiklet yolunun beton döküm işi hızlı bir şekilde devam ediyor.

“Etap etap vatandaşlarımızın kullanıma sunuyoruz”

Çalışmaların ivedilikle sürdürüldüğünü ve kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şu an çalışmaların tamamlandığı etaplarımız vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Çalışmalar tamamlandıkça da kullanıma açmaya devam edeceğiz. Yaya, araç ve bisiklet trafiğini birbirinden ayırarak trafik yoğunluğunu düzene sokmayı ve güvenli alanları artırmayı hedefliyoruz” dedi.

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