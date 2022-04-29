Döşemealtı’nda 3 caddeye 10 bin metre kare sıcak asfalt seriliyor

Döşemealtı Belediyesi ilçenin dört bir yanında sıcak asfalt, sathi kaplama, parke yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Genç, vatandaşların hak ettiği hizmeti almaları için gece gündüz çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çıplaklı Mahallesini Şehit Mustafa Gürcan Caddesi’ne bağlayan yolun sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından Altınkale Mahallesine geçen ekipler burada 3 caddede tam 10 bin metrekare sıcak asfalt dökmeye başladı. Yerleşimin yoğun olduğu ve alt yapısı tamamlanan Selçuklu Caddesi, Karacaoğlan Caddesi ve Ay Çiçeği Caddelerinde serme sıkıştırma işlemini tamamlayan ekipler sıcak asfalt serimine başladı. Başkan Turgay Genç çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç çalışmaların tüm hızıyla sürdüğüne dikkat çekerek, “Öncelikle yerleşim alanlarının yoğun olduğu cadde ve sokaklarımızda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını sağlıyoruz. Ardından da sıcak asfalt dökerek çok daha modern bir ve kullanışlı yollar yapıyoruz. Şuan Altınkale Mahallesi’nde süren çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından yine bu bölgede alt yapısı biten caddeler ile Çıplaklı Mahallesi’nde sıcak asfalta devam edeceğiz. Düzlerçamı Mahallesi’nde sathi kaplama, Karaman Mahallesi’nde ise parke yol çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz aynı zamanda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor” diye konuştu.

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