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Dünyaca ünlü sahil, traktörlerle tarla gibi sürülüp sezona hazırlanıyor

İHA

Konyaaltı Sahili'nde turizm sezonu hazırlıkları devam ederken, sahilde traktörle yapılan düzenleme çalışması görenleri şaşırttı

Dünyaca ünlü sahil, traktörlerle tarla gibi sürülüp sezona hazırlanıyor

Konyaaltı Sahili’nde turizm sezonu hazırlıkları devam ederken, sahilde traktörle yapılan düzenleme çalışması görenleri şaşırttı
Antalya’da sıcak havayı gören vatandaşlar ve turistler sahillere sakın etti. Turizm sezonu için hazırlıkların sürdüğü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde, bir traktörün tatilciler arasında düzenleme çalışması yapması ise şaşkınlık oluşturdu.
Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Sahilde, vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı, bazıları da gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.

Şaşkınlık oluşturdu
Turizm sezon hazırlıklarının devam ettiği sahilde, tatilcilere yakın kısımda 1 traktörün sahil düzenleme çalışması ise şaşkınlık oluşturdu. Traktör kış sezonundan kalma çukur alanların düzeltmek için gün boyu alanda çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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