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'Sosyal medya' cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet talebi

DHA

'Sosyal medya' cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet talebi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sosyal medya paylaşımları nedeniyle çıkan tartışmanın ardından otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk´ü (47) balkondan pompalı tüfekle ateş açarak öldüren Yiğit Ahmet Acar'ın (29), ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.
Olay, 20 Ekim 2021 günü saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Yiğit Ahmet Acar ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, sosyal medya paylaşımları yüzünden tartıştı. Tartışma üzerine Erdoğan Öztürk, 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle Acar'ın evinin önüne geldi. Öztürk ile Acar, evin önünde de tartışmaya devam etti. Yiğit Ahmet Acar 2'nci kattaki evinin balkonuna çıkarak yaklaşık 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Öztürk'e isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Yiğit Ahmet Acar, tutuklanıp, hakkında dava açıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Yiğit Ahmet Acar, SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu. Acar savunmasında, Erdoğan Öztürk'ün yasak ilişki yaşadığı yönünde çıkan dedikoduyu kendisinin çıkardığına inandığını ileri sürdü. Acar, "Olay akşamı mutfakta yemek yerken evin önüne bir otomobil geldi. Mutfağın penceresinden baktığımda Erdoğan Öztürk olduğunu gördüm. O anda da babam balkonda sigara içiyordu. Erdoğan Öztürk, babama küfretmeye başladı. Ben de yatak odasında bulunan silahı alarak otomobilinin üzerine korksun diye 2 el ateş ettim. Daha sonra annemin telefonundan 155'i aradım. Sonra polisler geldi, teslim oldum" dedi.
'ERDOĞAN ÖZTÜRK, OĞLUMA KÜFÜRLER YAĞDIRDI'
Sanık Acar'ın annesi Ü.A. ise ikili arasındaki kavganın bir günlük olay olmadığını belirterek, 5-6 aylık geçmişi olduğunu ileri sürdü. Erdoğan Öztürk'ün yasak ilişkisi olduğu yönündeki dedikoduyu oğlunun çıkardığı iddiasıyla evlerine saldırdığını aktaran Ü.A., polise giderek şikayetçi olduklarını kaydetti. Olay günü çalıştıkları sırada gelininin kendisini arayarak Erdoğan Öztürk'ün Yiğit'i arayıp küfür ettiğini öne süren Ü.A. "Akşam yemek yerken Yiğit Ahmet Acar'a 2 kere telefon geldi, küfürler edildi. Aradan zaman geçmeden beyaz bir otomobil geldi ve aynı küfürleri yağdırdı. Oğlum pencereden baktı. Oğlum 'Yapmayın' diye bağırdı. Erdoğan Öztürk, oğluma küfürler yağdırdı. Sonrasında bir silah sesi geldi. Ancak silahı kimin ateşlediğini görmedim" diye konuştu. 
YASAK İLİŞKİ İDDİALARINI YALANLADI
Ölen Erdoğan Öztürk'ün oğlu Ali Öztürk ise babasının yasak ilişkisi olmadığını belirterek, "Hepsi yalan. Yasak ilişkiyi kendileri çıkardı. Oraya gitmesinin tek sebebi 'Bu paylaşımları yapmasın, burada emmi dayıyız' demek içindir. Babamın hiçbir suçu günahı yoktur" dedi.
'EŞİM KÖTÜ NİYETLE GİTSE BOŞ GİTMEZDİ'
Erdoğan Öztürk'ün eşi Kıymet Öztürk de eşinin yasak ilişki dedikodusunun Yiğit Ahmet Acar tarafından çıkarıldığını ileri sürdü. Eşi Erdoğan Öztürk'ün niyetinin 'Biz dayı-yeğen değil miyiz? Çocuğuna sahip ol demek' olduğunu belirten Kıymet Öztürk, "Kötü niyetle gitmiş olsaydı boş gitmezdi. Otomobilden dahi inmemiştir" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık Yiğit Ahmet Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-04-29 17:45:54

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