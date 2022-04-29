Eski eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi Hayriye Alkutay'ı (30) öldürüp iki kayınbiraderini de yaralayan tutuklu sanık Mehmet Ayata hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ve 20 yıl hapis istendi.

Olay, geçen yıl 1 Aralık günü saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 blokta meydana geldi. Mehmet Ayata, eski eşi Hayriye Alkutay´ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ayata, yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkarıp ateş etti. Hayriye Alkutay yaşamını yitirdi, kardeşleri Mehmet ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ayata, hakkında dava açıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında 'tasarlayarak insan öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu ve 'iki kişiyi öldürmeye teşebbüsten' 20 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Mehmet Ayata SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu.

'HAYRİYE'Yİ ÇEKMEMLE KAN BOŞALDI'

Tanık F.G., saat 21.00 sıralarında önce tek el, ardından da 3 el silah sesi duyduğunu anlattı. Bu sırada Hayriye Alkutay´ın kardeş Kezban Alkutay'ın kendisine seslenerek yardım istediğini söyleyen F.G. "Merdivenlerden indiğimde Ahmet'i merdivende yaralı olarak gördüm. Eve girdiğimde Hayriye'nin kapının arkasında yattığını gördüm. Hayriye'yi çekmemle kan boşaldı" diye konuştu.

F.G., sanık Mehmet Ayata'nın olaydan bir gün önce Hayriye Alkutay'a 'Seni öldüreceğim' diye bağırdığını duyduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ayata'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-04-29 17:56:26



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