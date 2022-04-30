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KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek: Bahar alerjisinde asıl tehlike çiçeksiz bitkiler”

İHA

KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek: Bahar alerjisinde asıl tehlike çiçeksiz bitkiler”

Alerjik reaksiyonu olanların bünyesine giren polenlerin bazı maddeleri salgılamasıyla birlikte ortaya çıkan bahar alerjisinde asıl tehlikenin çiçeksiz bitkiler olduğu bildirildi. Rahatsızlığın burun ve gözlerde bulunan kılcal damarların genişlemesi, dokuların şişmesi ve burun tıkanıklığıyla birlikte kendini gösterdiğini belirten Op. Dr. Deniz Dilek hastalığın seyri, teşhisi ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Hastalığın belirtilerine dair bilgiler veren Dilek, genel nezle tablosu gibi hapşırma, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, gözlerde yaşarma ve kaşıntı, öksürük, gözaltlarının şişmesi ve morarması, gün içinde yorgunluk ve özellikle çocuklarda sık kaşımaya bağlı burun kanamaları ile kendini gösterdiğini hatırlattı. Hastalığın tanısına ilişkin bilgiler paylaşan Dilek " Bahsettiğimiz belirtilerin mart ve nisan gibi bahar aylarında gelişmesi. Belirli ortamlarda bu belirtilerin artması bazı yerlerde azalması ya da geçmesi. Muayenede burun içinde ödem ve renk değişikliği göz altlarında mavimor halkalar gibi belirtiler çoğunlukla yeterli olmakta” dedi.

Bahar alerjisinden korunmak için ne yapılmalı?
Özellikle polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkamamaya özen gösterilmesi gerektiği vurgulayan Dilek, “Ağız solunumu yerine burnun havayı temizleme ve nemlendirme etkisinden faydalanmak için burundan nefes almak. Dışarda uzun kollu kıyafetler giymek eve dönüşte giysilerin yıkanması ve duş alınması, Kapalı alanlarda spor yapmak, rüzgârlı havalarda dışarda bulunmamak. Polen mevsiminde kıyafetlerin içerde kurutulması da bir başka dikkat edilmesi gereken husustur” ifadelerini kullandı.

“Asıl tehlike çiçeksiz bitkiler”
En çok polen bulunan bitkiler hakkında da bilgi veren Dilek, “Bitkiler çoğalmak için polen yayar çiçekli bitkilerin polenleri böcekler aracılığıyla taşındığından polenlerine pek maruz kalmıyoruz. Çiçeksiz bitkiler ise polenlerini rüzgar aracılığıyla yayar bu yüzden asıl tehlike arz eden grup çiçeksiz bitkiler olmaktadır” diye konuştu.

Nasıl tedavi ediliyor?
Hastalığın tedavisinde kaçınılması gereken hususlara ek olarak doktor kontrolünde ilaç tedavisine dikkat çeken Dilek şöyle devam etti:" Bu mevsimde sürecin daha kolay geçmesini sağlayacaktır. Aşı tedavileri de testlerle polen alerjisi kesinleştirilen ve alerji belirtilerini yoğun şekilde yaşayan hastalarda oldukça etkili bir yöntem olmaya başlamıştır”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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