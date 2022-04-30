Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 1 Mayıs Mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Üreten, çalışan, emek veren, fedakarlık gösteren ve alın teri döken tüm işçi ve emekçilerin günü kutlu olsun" dedi.

1 Mayıs'ınbarış, demokrasi, alın teri ve emeğin günü olduğunun altını çizen öcek, "1 Mayıs’ın halaylarla, türkülerle coşkuyla adına yaraşır bir bayram şeklinde kutlanması en büyük dileğimdir. Tarladan fabrikaya, atölyeden inşaata üretimin her aşamasında görev alan, büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan işçi ve emekçilerimiz, Antalya’mızın ve ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına büyük katkılar sunuyor. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin bu emeği bizlerin de geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Antalya’mızın tüm ilçelerinde kentimizin gelişmesi, güzelleşmesi ve hemşehrilerimizin daha mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için emek veren, çaba gösteren çalışma arkadaşlarım benim en büyük destekçim" dedi.

"Kutlu olsun"

Antalya Büyükşehir Belediyesinde emek veren tüm çalışma arkadaşlarının kent için gösterdiği gayretin farkında olduğunu dile getiren Başkan Böcek, " Hep birlikte planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki, emeğin ve alın terinin karşısında hiçbir güç duramaz. Her başarının arkasında yine emeğin ve alın terinin gücü var. Mutlu ve huzurlu bir gelecek için haksızlıkların yaşanmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık ve güzel günlerin geleceğine olan inancımızla başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutlarım"ifadelerine yer verdi.

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